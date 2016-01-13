美国股市：大幅收挫，标普500指数收于1,900点之下

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
CBOE波动率指数 上涨12.2%。
2016年开局以来，市场共出现10次盘中上涨，但每次都不能持久。
分析师称，人们对第四季企业财报的不安亦加剧了偏空气氛。铁路公司CSX 公布了第四季获利因货运量减少导致获利下滑后，股价大跌5.7%报22.35美元。
“今天再度出现缺口，买家撤退。没有能真正带动大盘上涨的诱因...”O’Neil Securities驻纽约证交所(NYSE)交易场主管Ken Polcari说道。
亚马逊(Amazon.com) 重挫5.8%至581.81美元，是对标准普尔500指数以及Nasdaq指数构成最大拖累的个股之一。
据汤森路透数据，今日美国交易所成交量约为98亿股，过去20个交易日的平均成交量为75亿股。
标普500指数成分股有两只录得52周新高，108只录得新低；Nasdaq指数有7只成份股录得新高，510只创下新低。(完)
美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR
美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN
Nasdaq最活跃个股 .AV.O 纽约证交所最活跃个股 .AV.N
Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N
Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N
美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN
股市新闻 STX-CMN 美股盘中英文报导 STXNEWS/US
欧洲股市报导 .EUCN 日OK本股市报导 .TCN
香港股市报导 .HKCN 中国股市报导 .SSCN
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韩国股市报导 .KSCN 东南亚股市报导 .SOCN
英股富时指数 .FTSE 德股DAX指数 .GDAXI
法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (编译 郑茵/孙茉莉; 审校 张涛/徐文焰)
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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