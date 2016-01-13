美国股市：大幅收挫，标普500指数收于1,900点之下

CBOE波动率指数 上涨12.2%。

2016年开局以来，市场共出现10次盘中上涨，但每次都不能持久。

分析师称，人们对第四季企业财报的不安亦加剧了偏空气氛。铁路公司CSX 公布了第四季获利因货运量减少导致获利下滑后，股价大跌5.7%报22.35美元。

“今天再度出现缺口，买家撤退。没有能真正带动大盘上涨的诱因...”O’Neil Securities驻纽约证交所(NYSE)交易场主管Ken Polcari说道。

亚马逊(Amazon.com) 重挫5.8%至581.81美元，是对标准普尔500指数以及Nasdaq指数构成最大拖累的个股之一。

据汤森路透数据，今日美国交易所成交量约为98亿股，过去20个交易日的平均成交量为75亿股。

标普500指数成分股有两只录得52周新高，108只录得新低；Nasdaq指数有7只成份股录得新高，510只创下新低。(完)

美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR

美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN

Nasdaq最活跃个股 .AV.O 纽约证交所最活跃个股 .AV.N

Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N

Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N

美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN

股市新闻 STX-CMN 美股盘中英文报导 STXNEWS/US

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