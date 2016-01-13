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市场报道 | 2016年 1月 14日 星期四 06:28 BJT

全球贵金属：1月13日SPDR黄金持仓增加0.37%，或2.38吨

路透1月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二的651.68吨增加0.37%，至654.06吨。

以盎司计，其黄金持仓量 从周二的20,952,053.32盎司，升至21,028,578.61盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜；审校 王丽鑫)

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