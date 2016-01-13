加拿大股市：跌至两年半低点，金融及能源类股受打压

路透多伦多1月13日 - 加拿大股指周三挫跌至两年半低点，投资者趁着盘初的涨势削减部位，且美国石油库存增加累及油价。

大盘稍早一度攀升，因中国贸易数据正面支撑人气。

“这些天来人们不想还拿着股票，一有机会就赶紧抛售。”Caldwell Securities投资经理John Kinsey说道。

权重股金融类股下滑2.1%，其中加拿大皇家银行 下滑2.5%至69.15加元。

据Kinsey称，人们担心油价重挫对2016年银行业的影响将会越来越恶劣，金融股因此着着实实的受到冲击。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低203.49点或1.64%，报12,170.41点。10类指数中有八种收低。(完)

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