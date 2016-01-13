加拿大股市：跌至两年半低点，金融及能源类股受打压

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透多伦多1月13日 - 加拿大股指周三挫跌至两年半低点，投资者趁着盘初的涨势削减部位，且美国石油库存增加累及油价。
大盘稍早一度攀升，因中国贸易数据正面支撑人气。
“这些天来人们不想还拿着股票，一有机会就赶紧抛售。”Caldwell Securities投资经理John Kinsey说道。
权重股金融类股下滑2.1%，其中加拿大皇家银行 下滑2.5%至69.15加元。
据Kinsey称，人们担心油价重挫对2016年银行业的影响将会越来越恶劣，金融股因此着着实实的受到冲击。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低203.49点或1.64%，报12,170.41点。10类指数中有八种收低。(完)
美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR
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美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN
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法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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