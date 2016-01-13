欧洲经济：未来数十年前景低迷，欧洲央行将不得不下调通胀目标--瑞银

英国债市：英债收益率触及一个月高位，因叶伦暗示继续加息及美国数据强劲
路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
欧元区通胀率远低于目标水平，尽管欧洲央行将利率下调至零以下，且购买数以十亿欧元计的债券；瑞银这份报告公布之前，银行业人士就在谈论欧洲央行将不得不重新考虑大约2%的通胀目标。
欧洲央行政策制定者一直强调坚持当前目标的重要性。考虑到增长前景，Garcia表示，这么做可能将迫使欧洲央行背负风险越来越大的投资和坏账，而这个负担最终将落到德国和其他债权国的身上。
这将使他们去寻找一个较低的目标，而这将招致欧元区南部债务国政府的反对，因为这意味着扶持经济增长的措施减少。
折衷措施可能是，让较富裕成员国同意在欧盟内部实施更为广泛的再分配经济政策，从而换得货币政策的收紧。
“可能会以某种条约协议的形式出现，”他说。(完) (编译 郑茵/王颖；审校 李爽/孙茉莉)
路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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