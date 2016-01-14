金砖国家：1月13日股汇市收盘纵览

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透1月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报729.56点，上涨0.88%。
中国股市：沪综指收跌2.4%至四个半月新低，反弹乏力尾盘再现跳水
中国汇市：人民币收平离岸升势亦趋缓，市场重归平衡后市更看监管态度
香港股市：恒指收涨1.1%，受人民币企稳提振
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巴西股市：受油价低迷打压由升转跌，收盘跌破39,000点大关，为近七年来首次。指标股指Bovespa指数 收报38,944.440点，下跌1.44%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报4.0098/09，上日收报4.0422/52。
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南非股市：指标Top-40指数 收报43,422.42点，下跌0.15%；大盘综合指数 收报48,412.8点，上涨0.03%。Gold Fields 和AngloGold Ashanti 等金矿股下挫。
南非汇市：兰特兑美元反弹逾1%，受好于预期的中国贸易数据提振
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印度股市：结束两连跌收高。盘中走势震荡，在权重股Reliance Industries 强劲买盘带动下，股市自逾一年半低点回升。BSE指数 收报24,854.11点，上涨0.7%，盘中一度下挫1.19%；NSE指数 收报7,562.4点，上涨0.69%，盘中跌幅曾达1.13%。
印度汇市：卢比变动不大，因当地股市反弹效应被石油进口商美元需求抵销。卢比兑美元 收报66.845/66.855，上日收报66.86/66.87。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报693.65点，下跌0.24%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报367.32点，下跌0.22%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报76.677，升值0.5%；卢布兑欧元 报83.395，升值0.3%。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。