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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 08:18 BJT

金砖国家：1月13日股汇市收盘纵览

路透1月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报729.56点，上涨0.88%。

中国股市：沪综指收跌2.4%至四个半月新低，反弹乏力尾盘再现跳水

中国汇市：人民币收平离岸升势亦趋缓，市场重归平衡后市更看监管态度

香港股市：恒指收涨1.1%，受人民币企稳提振

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巴西股市：受油价低迷打压由升转跌，收盘跌破39,000点大关，为近七年来首次。指标股指Bovespa指数 收报38,944.440点，下跌1.44%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报4.0098/09，上日收报4.0422/52。

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南非股市：指标Top-40指数 收报43,422.42点，下跌0.15%；大盘综合指数 收报48,412.8点，上涨0.03%。Gold Fields 和AngloGold Ashanti 等金矿股下挫。

南非汇市：兰特兑美元反弹逾1%，受好于预期的中国贸易数据提振

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印度股市：结束两连跌收高。盘中走势震荡，在权重股Reliance Industries 强劲买盘带动下，股市自逾一年半低点回升。BSE指数 收报24,854.11点，上涨0.7%，盘中一度下挫1.19%；NSE指数 收报7,562.4点，上涨0.69%，盘中跌幅曾达1.13%。

印度汇市：卢比变动不大，因当地股市反弹效应被石油进口商美元需求抵销。卢比兑美元 收报66.845/66.855，上日收报66.86/66.87。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报693.65点，下跌0.24%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报367.32点，下跌0.22%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报76.677，升值0.5%；卢布兑欧元 报83.395，升值0.3%。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)

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