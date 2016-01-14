中国证券：沪深交易所密切关注大股东减持，近日大宗交易减持规模不大

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月14日 - 对于市场担忧的A股上市公司大股东减持问题，中国上海和深圳两大证券交易所周三晚间均作出回应，近日大股东透过大宗交易减持的规模并不大，未来将对大股东减持行为密切关注，及时督促各方进行信息披露。
近期中国证监会和沪深证交所分别对大股东及董事监事等通过集中竞价交易和协议转让两种减持方式进行规范，大宗交易被市场认为是目前大股东可以轻松减持的一个缺口。
据沪深证交所统计，周一至周三，沪市和深市分别有两名和五名持股5%以上的股东通过大宗交易系统进行了减持，减持股份的数量和金融均不大。例如深市这三天的大宗交易额为15.36亿元，日均5.1亿元，而去年1月的大宗交易日均交易金额16.47亿元。
上海证交所称，沪市通过大宗交易买入的三名投资者中，仅有一名少量卖出，对二级市场股价没有产生影响。
上海证交所指出，针对大股东减持行为，上交所已采取专项措施，加大监管力度。一是对大股东通过竞价交易、大宗交易及协议转让方式进行减持的行为予以密切关注，及时督促相关方履行信息披露义务。二是对大宗交易买方的后续卖出行为，已采取重点监控措施，重点核查是否存在冲击市场影响正常交易秩序的情形。一旦发现，将及时采取相应监管措施。
深交所亦表示，该所将继续对大股东通过竞价交易、大宗交易及协议转让方式进行减持的行为予以密切关注，及时督促相关方履行信息披露义务。
据21世纪经济报道昨晚报导，鉴于目前A股市场仍不稳定，对于试图通过大宗交易减持的上市公司，有关部门对其进行了窗口指导，要求减持比例不得超过5%。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。