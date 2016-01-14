中国证券：沪深交易所密切关注大股东减持，近日大宗交易减持规模不大

路透上海1月14日 - 对于市场担忧的A股上市公司大股东减持问题，中国上海和深圳两大证券交易所周三晚间均作出回应，近日大股东透过大宗交易减持的规模并不大，未来将对大股东减持行为密切关注，及时督促各方进行信息披露。

近期中国证监会和沪深证交所分别对大股东及董事监事等通过集中竞价交易和协议转让两种减持方式进行规范，大宗交易被市场认为是目前大股东可以轻松减持的一个缺口。

据沪深证交所统计，周一至周三，沪市和深市分别有两名和五名持股5%以上的股东通过大宗交易系统进行了减持，减持股份的数量和金融均不大。例如深市这三天的大宗交易额为15.36亿元，日均5.1亿元，而去年1月的大宗交易日均交易金额16.47亿元。

上海证交所称，沪市通过大宗交易买入的三名投资者中，仅有一名少量卖出，对二级市场股价没有产生影响。

上海证交所指出，针对大股东减持行为，上交所已采取专项措施，加大监管力度。一是对大股东通过竞价交易、大宗交易及协议转让方式进行减持的行为予以密切关注，及时督促相关方履行信息披露义务。二是对大宗交易买方的后续卖出行为，已采取重点监控措施，重点核查是否存在冲击市场影响正常交易秩序的情形。一旦发现，将及时采取相应监管措施。

深交所亦表示，该所将继续对大股东通过竞价交易、大宗交易及协议转让方式进行减持的行为予以密切关注，及时督促相关方履行信息披露义务。