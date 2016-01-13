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市场报道 | 2016年 1月 14日 星期四 07:58 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月14日-1月21日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

1月11日当周

1月14日(四)

1330 加拿大新屋价格指数 11月 +0.2% +0.3%

1330 美国进口物价(较前月) 12月 -1.4% -0.4%

出口物价(较前月) -0.5% -0.6%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月9日当周 27.5 27.7

四周均值(万人) -- 27.575

续请失业金人数(万人) 1月2日当周 221.5 223

1月15日(五)

1330 美国纽约联储制造业指数 1月 负4.00 负4.59

1330 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 12月 -1.0% -1.1%

(较前月) -0.2% +0.3%

扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +0.3% +0.5%

(较前月) +0.1% +0.3%

扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.3%

(较前月) -- +0.1%

1330 美国零售销售(较前月) 12月 持平 +0.2%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.4%

1415 美国工业生产(较前月) 12月 -0.2% -0.6%

产能利用率 76.8% 77.0%

制造业产出(较前月) 持平 持平

1455 美国密西根大学消费者信心指数 1月初值 93.0 92.6

现况指数 107.3 108.1

预期指数 82.8 82.7

1500 美国企业库存(较前月) 11月 -0.1% 持平

1月18日当周

1月18日(一)

暂无重要经济数据公布。

1月19日(二)

1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 1月 61 61

2100 美国整体资本净流动(亿美元) 11月 -- 净流入689

外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出552

1月20日(三)

1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 持平 持平

未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.8% +0.5%

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.1% +2.0%

每周平均实质所得(较前月) -- -0.2%

1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 -- 128.2

房屋开工年率(万户) 119.4 117.3

1330 加拿大制造业销售(较前月) 11月 -- -1.1%

1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 11月 -- -0.6%

1500 加拿大央行利率决议 -- -- 0.5%

1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 -- +0.2%

1月21日(四)

1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 负0.9 负5.9(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 张荻； 审校 李爽)
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