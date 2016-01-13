美国与加拿大经济指标预测--1月14日-1月21日****

更新版 1-《全球汇市》美元本周表现为逾一年来最糟，受政治不确定性拖累
路透纽约5月19日 - 美元周五下跌，兑一篮子主要货币的周度表现为2016年4月来最糟，回吐特朗普胜选美国总统以来录得的涨幅。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月11日当周
1月14日(四)
1330 加拿大新屋价格指数 11月 +0.2% +0.3%
1330 美国进口物价(较前月) 12月 -1.4% -0.4%
出口物价(较前月) -0.5% -0.6%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月9日当周 27.5 27.7
四周均值(万人) -- 27.575
续请失业金人数(万人) 1月2日当周 221.5 223
1月15日(五)
1330 美国纽约联储制造业指数 1月 负4.00 负4.59
1330 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 12月 -1.0% -1.1%
(较前月) -0.2% +0.3%
扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +0.3% +0.5%
(较前月) +0.1% +0.3%
扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.3%
(较前月) -- +0.1%
1330 美国零售销售(较前月) 12月 持平 +0.2%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.4%
1415 美国工业生产(较前月) 12月 -0.2% -0.6%
产能利用率 76.8% 77.0%
制造业产出(较前月) 持平 持平
1455 美国密西根大学消费者信心指数 1月初值 93.0 92.6
现况指数 107.3 108.1
预期指数 82.8 82.7
1500 美国企业库存(较前月) 11月 -0.1% 持平
1月18日当周
1月18日(一)
暂无重要经济数据公布。
1月19日(二)
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 1月 61 61
2100 美国整体资本净流动(亿美元) 11月 -- 净流入689
外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出552
1月20日(三)
1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 持平 持平
未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.8% +0.5%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.1% +2.0%
每周平均实质所得(较前月) -- -0.2%
1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 -- 128.2
房屋开工年率(万户) 119.4 117.3
1330 加拿大制造业销售(较前月) 11月 -- -1.1%
1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 11月 -- -0.6%
1500 加拿大央行利率决议 -- -- 0.5%
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 -- +0.2%
1月21日(四)
1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 负0.9 负5.9(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 张荻； 审校 李爽)
路透纽约5月19日 - 美元周五下跌，兑一篮子主要货币的周度表现为2016年4月来最糟，回吐特朗普胜选美国总统以来录得的涨幅。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 123.22 +1.95 +1.61 4314083 京东 41.06 +0.90 +2.24 12501170 新浪 102.11 +0.60 +0.59 1597669 搜狐 46.13 +1.93 +4.37 653301 网易 286.75 +4.01 +1.42 1335199 百度 188.76 +6.33 +3.47 3863947 台湾 台湾积体电路
路透上海5月20日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过63亿元人民币。