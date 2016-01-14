《中国报摘》--中国证券报1月14日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定再推出一批简政放权改革措施，确定完善高新技术企业认定办法。

* 其他:

--证监会新闻发言人邓舸表示，3月1日并不是注册制改革正式启动的起算点。注册制改革是一个循序渐进的过程，不会一步到位，对新股发行节奏和价格不会一下子放开，不会造成新股大规模扩容。

--上交所和深交所表示，1月11日至13日，大宗交易总体情况同比下降；将继续对大股东通过竞价交易、大宗交易及协议转让方式进行减持的行为予以密切关注。

--银监会就修订后的《商业银行内部审计指引》公开征求意见，修订的主要内容包括强化银行内部审计的独立性、完善内部审计组织架构等。

--中国基金业协会数据显示，截至2015年12月底，中国公募基金资产合计突破8万亿元人民币，混合型基金和货币基金在宽幅震荡市场中迅速扩张。

--中国电信集团和中国联合网络通信集团共同宣布，将在网络共建共享、终端、网络互联、创新业务、国际漫游等五个方面开展战略合作。

--中国电建 公告称，公司2015年1-12月新签合同总额约为3,277.95亿元，同比增长16.11%。