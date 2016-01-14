版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 08:11 BJT

《中国报摘》--中国证券报1月14日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定再推出一批简政放权改革措施，确定完善高新技术企业认定办法。

* 其他:

--证监会新闻发言人邓舸表示，3月1日并不是注册制改革正式启动的起算点。注册制改革是一个循序渐进的过程，不会一步到位，对新股发行节奏和价格不会一下子放开，不会造成新股大规模扩容。

--上交所和深交所表示，1月11日至13日，大宗交易总体情况同比下降；将继续对大股东通过竞价交易、大宗交易及协议转让方式进行减持的行为予以密切关注。

--银监会就修订后的《商业银行内部审计指引》公开征求意见，修订的主要内容包括强化银行内部审计的独立性、完善内部审计组织架构等。

--中国基金业协会数据显示，截至2015年12月底，中国公募基金资产合计突破8万亿元人民币，混合型基金和货币基金在宽幅震荡市场中迅速扩张。

--中国电信集团和中国联合网络通信集团共同宣布，将在网络共建共享、终端、网络互联、创新业务、国际漫游等五个方面开展战略合作。

--中国电建 公告称，公司2015年1-12月新签合同总额约为3,277.95亿元，同比增长16.11%。

--交通银行 董事长牛锡明表示，交行深化改革有三个方面任务，即探索有中国特色的大型商业银行公司治理机制、深化商业银行内部经营机制改革、实施商业银行经营模式转型与创新；围绕交行改革方案细化形成的20个项目，目前正在按照分工负责制抓紧实施。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐