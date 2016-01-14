《中国报摘》--中国证券报1月14日

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定再推出一批简政放权改革措施，确定完善高新技术企业认定办法。
* 其他:
--证监会新闻发言人邓舸表示，3月1日并不是注册制改革正式启动的起算点。注册制改革是一个循序渐进的过程，不会一步到位，对新股发行节奏和价格不会一下子放开，不会造成新股大规模扩容。
--上交所和深交所表示，1月11日至13日，大宗交易总体情况同比下降；将继续对大股东通过竞价交易、大宗交易及协议转让方式进行减持的行为予以密切关注。
--银监会就修订后的《商业银行内部审计指引》公开征求意见，修订的主要内容包括强化银行内部审计的独立性、完善内部审计组织架构等。
--中国基金业协会数据显示，截至2015年12月底，中国公募基金资产合计突破8万亿元人民币，混合型基金和货币基金在宽幅震荡市场中迅速扩张。
--中国电信集团和中国联合网络通信集团共同宣布，将在网络共建共享、终端、网络互联、创新业务、国际漫游等五个方面开展战略合作。
--中国电建 公告称，公司2015年1-12月新签合同总额约为3,277.95亿元，同比增长16.11%。
--交通银行 董事长牛锡明表示，交行深化改革有三个方面任务，即探索有中国特色的大型商业银行公司治理机制、深化商业银行内部经营机制改革、实施商业银行经营模式转型与创新；围绕交行改革方案细化形成的20个项目，目前正在按照分工负责制抓紧实施。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。