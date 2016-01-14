《新兴市场重要经济事件预告》--1月14日-1月21日

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
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1月14日(四)
巴黎--关于未来就业的政策论坛暨经济合作暨发展组织(OECD)就业与劳工部长级会议(至1月15日)。OECD秘书长葛利亚将致开幕词与闭幕词。
华沙--波兰央行宣布利率决定(1030)。
首尔--韩国央行宣布利率决定(0100)。
圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2100)。
1月15日(五)
利马--秘鲁央行公布利率决定(0000)。
1月18日(一)
东京--国际货币基金组织(IMF)研讨会：日本的经济挑战和结构性改革选项。IMF前副总裁筱原尚之参加小组讨论(0500)。
1月19日(二)
维也纳--中东欧论坛(至1月20日)。演讲嘉宾包括奥地利央行总裁诺沃特尼等。
巴西利亚--巴西央行举行货币政策会议(至1月20日)。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策会议。
1月20日(三)
瑞士达沃斯--2016年世界经济论坛年会(至1月23日)。
巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2100)。
1月21日(四)
吉隆坡--马来西亚央行公布利率决定(1000)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 张涛)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。