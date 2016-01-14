日本橡胶: 12月31日止日本生胶库存较10天前上升4.7%，至10,229吨

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透东京1月14日 - 日本橡胶贸易协会周四公布的数据显示，12月31日止的10日内，日本生胶库存上升4.7%，至10,229吨。
以下为分类库存数据(单位:吨):
种类 12月31日 12月20日 12月10日 11月30日 11月20日 11月10日
生胶 10,229 9,767 9,326 9,088 9,742 10,605
天然乳胶 277 252 271 297 262 257
合成胶(固体) 1,382 1,291 1,335 1,300 1,274 1,252
合成乳胶(D.R.C.) 34 34 34 34 34 34
(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。