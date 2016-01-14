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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 08:13 BJT

日本橡胶: 12月31日止日本生胶库存较10天前上升4.7%，至10,229吨

路透东京1月14日 - 日本橡胶贸易协会周四公布的数据显示，12月31日止的10日内，日本生胶库存上升4.7%，至10,229吨。

以下为分类库存数据(单位:吨):

种类 12月31日 12月20日 12月10日 11月30日 11月20日 11月10日

生胶 10,229 9,767 9,326 9,088 9,742 10,605

天然乳胶 277 252 271 297 262 257

合成胶(固体) 1,382 1,291 1,335 1,300 1,274 1,252

合成乳胶(D.R.C.) 34 34 34 34 34 34

(完) (编译 张若琪 审校 张涛)

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