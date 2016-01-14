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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 08:23 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月14日-1月21日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期   时间   国家    规模  发行细节
 1/14          西班牙        标售债券
 1/14          日本          标售三个月期贴现国库券
 1/14          美国          发售30年期公债
 1/15          日本          提高流动性公债标售
                             
 1/18          日本          标售12个月期贴现国库券
                             
                             
 1/18   1350   法国          标售国库券(BTF)
                             
                             
 1/19          西班牙        标售国库券
 1/19          日本          标售五年期公债
 1/21          日本          标售三个月期贴现国库券
 1/21          西班牙        标售债券
 1/21          法国          标售中期政府债券(BTAN)/指数连结债
                             券
 1/21          日本          标售20年期公债
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 徐文焰)

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