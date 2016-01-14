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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 08:34 BJT

中国外汇：外管局未对个人购汇提出预约或限制要求--人民日报

路透北京1月14日 - 人民日报周四称，中国外管局并未对个人购汇提出预约或限制要求。部分银行出于外币现钞备钞考虑，对客户购汇后提取一定金额以上的外币现钞有事先预约要求，是正常商业行为，并非外汇管理政策要求。

近日有媒体报道称，个人兑换外币需提前预约，若无事先预约则每天有5000美元限额。人民日报援引国家外汇管理局13日发布公告称，该报道与现行外汇管理规定不符。 　　根据2007年起实行的外汇管理规定，个人每年5万美元以内的购汇、结汇，凭身份证件在银行直接办理，超过5万美元的，凭有交易额的证明材料在银行办理。

新年以来人民币兑美元汇率 大幅波动，引发市场关于中国近期对购汇实施限制的担忧。 (发稿 孙琦子; 审校 黄凯)

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