中国外汇：外管局未对个人购汇提出预约或限制要求--人民日报

近日有媒体报道称，个人兑换外币需提前预约，若无事先预约则每天有5000美元限额。人民日报援引国家外汇管理局13日发布公告称，该报道与现行外汇管理规定不符。 根据2007年起实行的外汇管理规定，个人每年5万美元以内的购汇、结汇，凭身份证件在银行直接办理，超过5万美元的，凭有交易额的证明材料在银行办理。