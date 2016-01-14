中国外汇：外管局未对个人购汇提出预约或限制要求--人民日报

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透北京1月14日 - 人民日报周四称，中国外管局并未对个人购汇提出预约或限制要求。部分银行出于外币现钞备钞考虑，对客户购汇后提取一定金额以上的外币现钞有事先预约要求，是正常商业行为，并非外汇管理政策要求。
近日有媒体报道称，个人兑换外币需提前预约，若无事先预约则每天有5000美元限额。人民日报援引国家外汇管理局13日发布公告称，该报道与现行外汇管理规定不符。 根据2007年起实行的外汇管理规定，个人每年5万美元以内的购汇、结汇，凭身份证件在银行直接办理，超过5万美元的，凭有交易额的证明材料在银行办理。
新年以来人民币兑美元汇率 大幅波动，引发市场关于中国近期对购汇实施限制的担忧。 (发稿 孙琦子; 审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。