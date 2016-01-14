路透北京1月14日 - 以下为中国国家统计局、海关等公布中国主要宏观经济数据日程： （公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 1月 1/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 12月 1/19 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2015年 规模以上工业增加值 12月 固定资产投资(不含农户) 1-12月 民间固定资产投资 1-12月 房地产开发和销售情况月度报告 12月 社会消费品零售总额 12月 1/20 0930 主要行业增加值初步核算报告 四季度 1/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 12月 1/27 0930 规模以上工业企业利润 1-12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PMI 1月 0945 财新制造业PMI 1月 2/3 0945 财新服务业PMI 1月 2/15 1000左右 进出口贸易数据 1月 2/18 0930 居民消费价格指数（CPI） 1月 工业生产者价格指数（PPI） 1月 2/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 1月 2/26 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/29 0930 2015年国民经济和社会发展统计公报 2015年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI 2月 3/8 1000左右 进出口贸易数据 2月 3/10 0930 居民消费价格指数（CPI） 2月 工业生产者价格指数（PPI） 2月 3/12 1330 规模以上工业增加值 2月 固定资产投资(不含农户) 1-2月 民间固定资产投资 1-2月 房地产开发和销售情况月度报告 2月 社会消费品零售总额 2月 3/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 2月 3/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 2月 3/27 0930 规模以上工业企业利润 1-2月 4月 4/1 0900 官方制造业PMI 3月 官方非制造业PMI 3月 0945 财新制造业PMI 3月 4/6 0945 财新服务业PMI 3月 4/11 0930 居民消费价格指数（CPI） 3月 工业生产者价格指数（PPI） 3月 4/13 1000左右 进出口贸易数据 3月 4/15 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年一季度 规模以上工业增加值 3月 固定资产投资(不含农户) 1-3月 民间固定资产投资 1-3月 房地产开发和销售情况月度报告 1-3月 社会消费品零售总额 3月 4/16 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年一季度 4/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 4/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 3月 4/27 0930 规模以上工业企业利润 1-3月 4/29 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 2016年一季度 5月 5/1 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5/3 0945 财新制造业PMI 4月 5/5 0945 财新服务业PMI 4月 5/8 1000左右 进出口贸易数据 4月 5/10 0930 居民消费价格指数（CPI） 4月 工业生产者价格指数（PPI） 4月 5/14 1330 规模以上工业增加值 4月 固定资产投资(不含农户) 1-4月 民间固定资产投资 1-4月 房地产开发和销售情况月度报告 4月 社会消费品零售总额 4月 5/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 4月 5/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 4月 5/27 0930 规模以上工业企业利润 1-4月 6月 6/1 0900 官方制造业PMI 5月 官方非制造业PMI 5月 0945 财新制造业PMI 5月 6/3 0945 财新服务业PMI 5月 6/8 1000左右 进出口贸易数据 5月 6/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 5月 工业生产者价格指数（PPI） 5月 6/12 1330 规模以上工业增加值 5月 固定资产投资(不含农户) 1-5月 民间固定资产投资 1-5月 房地产开发和销售情况月度报告 5月 社会消费品零售总额 5月 6/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 5月 6/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 5月 6/27 0930 规模以上工业企业利润 1-5月 7月 7/1 0900 官方制造业PMI 6月 官方非制造业PMI 6月 0945 财新制造业PMI 6月 7/5 0945 财新服务业PMI 6月 7/10 0930 居民消费价格指数（CPI） 6月 工业生产者价格指数（PPI） 6月 7/13 1000左右 进出口贸易数据 6月 7/15 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年二季度 规模以上工业增加值 6月 固定资产投资(不含农户) 1-6月 民间固定资产投资 1-6月 房地产开发和销售情况月度报告 1-6月 社会消费品零售总额 6月 7/16 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年二季度 7/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 6月 7/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 6月 7/27 0930 规模以上工业企业利润 1-6月 7/29 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 2016年二季度 8月 8/1 0900 官方制造业PMI 7月 官方非制造业PMI 7月 0945 财新制造业PMI 7月 8/3 0945 财新服务业PMI 7月 8/8 1000左右 进出口贸易数据 7月 8/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 7月 工业生产者价格指数（PPI） 7月 8/11 1330 规模以上工业增加值 7月 固定资产投资(不含农户) 1-7月 民间固定资产投资 1-7月 房地产开发和销售情况月度报告 7月 社会消费品零售总额 7月 8/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 7月 8/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 7月 8/27 0930 规模以上工业企业利润 1-7月 9月 9/1 0900 官方制造业PMI 8月 官方非制造业PMI 8月 0945 财新制造业PMI 8月 9/5 0945 财新服务业PMI 8月 9/8 1000左右 进出口贸易数据 8月 9/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 8月 工业生产者价格指数（PPI） 8月 9/12 1330 规模以上工业增加值 8月 固定资产投资(不含农户) 1-8月 民间固定资产投资 1-8月 房地产开发和销售情况月度报告 8月 社会消费品零售总额 8月 9/19 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 8月 9/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 8月 9/27 0930 规模以上工业企业利润 1-8月 10月 10/1 0900 官方制造业PMI 9月 官方非制造业PMI 9月 10/3 0945 财新制造业PMI 9月 10/5 0945 财新服务业PMI 9月 10/13 1000左右 进出口贸易数据 9月 10/14 0930 居民消费价格指数（CPI） 9月 工业生产者价格指数（PPI） 9月 10/19 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年三季度 10/19 规模以上工业增加值 9月 固定资产投资(不含农户) 1-9月 民间固定资产投资 1-9月 房地产开发和销售情况月度报告 1-9月 社会消费品零售总额 9月 10/20 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年三季度 10/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 9月 10/21 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月 10/27 0930 规模以上工业企业利润 1-9月 10/31 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 2016年三季度 11月 11/1 0900 官方制造业PMI 10月 官方非制造业PMI 10月 0945 财新制造业PMI 10月 11/3 0945 财新服务业PMI 10月 11/8 1000左右 进出口贸易数据 10月 11/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 10月 工业生产者价格指数（PPI） 10月 11/12 1330 规模以上工业增加值 10月 固定资产投资(不含农户) 1-10月 民间固定资产投资 1-10月 房地产开发和销售情况月度报告 10月 社会消费品零售总额 10月 11/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 11/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 10月 11/27 0930 规模以上工业企业利润 1-10月 12月 12/1 0900 官方制造业PMI 11月 官方非制造业PMI 11月 0945 财新制造业PMI 11月 12/5 0945 财新服务业PMI 11月 12/8 1000左右 进出口贸易数据 11月 12/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 11月 工业生产者价格指数（PPI） 11月 12/12 1330 规模以上工业增加值 11月 固定资产投资(不含农户) 1-11月 民间固定资产投资 1-11月 房地产开发和销售情况月度报告 11月 社会消费品零售总额 11月 12/19 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 11月 12/27 0930 规模以上工业企业利润 1-11月 注:1.本表的公布日期为官方初步计划，如有变将及时更新。 2. -- 表示具体发布时间未知。 3.海关公布进出口贸易数据。 4.外管局公布中国货物和服务贸易数据，是指居民与非居民之间发生的货物和服务 贸易交易，与国际收支平衡表中的货物和服务贸易口径相同。(完）