《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月14日

*工商时报：

--太阳能市场供不应求，因应强劲订单，从最上游矽晶圆厂、到中下游的电池与模组厂，今年农历年九天假期生产线停休。为拚出货，业者祭出过年加班薪资至少加倍、除夕夜轮值当天可领三至四倍薪水。

--台资银行竞相推出人民币高利专案吸收人民币存款，转存香港赚利差，其中兆丰银行部分分行喊出1个月6%超高利率，写下新高纪录，澳盛银行也有5%的专案，并视市场波动随时调整利率水准，额满就截止。

--财政部表示，今年1月开始，将每周敲响国债钟。首周资料显示，中央政府长、短期债务未偿余额至1月8日止是5.4兆(万亿)台币，较去年底减少360亿台币，台湾每人平均债务降为23万台币，较去年底减少背债2,000台币。

*经济日报：

--为免投资人用ETF实物申购来规避股利所得税，证期局昨日发函给券商及投信，设下三道防线，一是投信及券商不得以节税作为商品宣传；二是要检视客户平时的投资纪录，了解是否有节税意图；三是修改商品，缩短ETF与股票配息的时间差。

--财政部政务次长兼国安基金执行秘书吴当杰昨日指出，国安基金将在18日下午开会讨论是否持续授权，财政部会全盘性提供讯息，由委员会做出最好的判断。吴当杰强调，近期台股下挫，〞国安基金加码力道确实有加强〞，只要台股有需要，就会持续进场。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。