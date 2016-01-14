EIA库存周报：美国上周油品库存继续大增，原油库存增幅低于预期

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透纽约1月13日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周汽油和馏分油库存连续第二周大幅增加，而原油库存小增。
1月8日止当周汽油库存 增加840万桶，接受汤森路透调查的分析师预计的增幅为270万桶。此前一周汽油库存增加逾1,000万桶，创1993年以来最大增幅。
数据显示，包含柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加610万桶，预期为增加200万桶。墨西哥湾沿岸馏分油库存升至2011年来季节性最高。
库存数据推动取暖油期货 和汽油期货 下跌近2%。美国原油 也由升转跌，盘中低见30.10美元，但收盘小涨。
“我认为今天的库存报告焦点是油品。馏分油和汽油库存共计增加约1,500万桶，”Energy Management Institute高级合伙人Dominic Chirichella称，“报告相当利空。”
EIA称，上周原油库存 增加23.4万桶，分析师预期为增加250万桶。美国原油期货合约交割地--库欣原油库存 增加9.7万桶。
炼厂原油日加工量 减少19.4万桶，产能利用率 下降1.3个百分点。
上周美国原油日进口量 增加67.8万桶。(完)
(编译 王兴亚；审校 张若琪)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
0821GMT - * 英镑/美元升穿分时图云区顶部1.2304，30日移动均线切入位1.2330为阻力位 * 日内指标呈超买，55日移动均线和日内高位1.2410/16带来压力 * 反弹起点是本周1.1983-1.2416涨势的38.2%回档位1.2250 * 大趋势仍为向下，若上档突破再次失败，可能重拾跌势 * 英镑/美元图表：http://reut.rs/2jAgfG3 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。