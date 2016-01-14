EIA库存周报：美国上周油品库存继续大增，原油库存增幅低于预期

路透纽约1月13日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周汽油和馏分油库存连续第二周大幅增加，而原油库存小增。

1月8日止当周汽油库存 增加840万桶，接受汤森路透调查的分析师预计的增幅为270万桶。此前一周汽油库存增加逾1,000万桶，创1993年以来最大增幅。

数据显示，包含柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加610万桶，预期为增加200万桶。墨西哥湾沿岸馏分油库存升至2011年来季节性最高。

库存数据推动取暖油期货 和汽油期货 下跌近2%。美国原油 也由升转跌，盘中低见30.10美元，但收盘小涨。

“我认为今天的库存报告焦点是油品。馏分油和汽油库存共计增加约1,500万桶，”Energy Management Institute高级合伙人Dominic Chirichella称，“报告相当利空。”

EIA称，上周原油库存 增加23.4万桶，分析师预期为增加250万桶。美国原油期货合约交割地--库欣原油库存 增加9.7万桶。

炼厂原油日加工量 减少19.4万桶，产能利用率 下降1.3个百分点。

上周美国原油日进口量 增加67.8万桶。(完)