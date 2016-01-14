《香港报摘》--经济日报1月14日

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
**头版头条**
--楼价有回落趋势，但昨日发表施政报告的特首梁振英明言，今天的楼价及租金仍远超市民负担能力。梁振英表示，没有指标楼价租金要回落多少，才会「减辣」，又指环球经济及利率走势对楼价影响大，这不是港府可控制。
**其他**
--网上社交平台在欧美国家早已成了各大机构发布消息、与关注者互动的平台，就连各大中央银行近年也在社交平台下工夫，2015年Twitter十大最受关注的央行帐号的追踪人数加起来就增长了50.7%。
--施政报告提及，政府重视金发局的建议，将增加对金发局的资源投放，并重提预留1亿元推行为期3年的先导计划，加强保险业及资产财富管理业的人力培训。
--星展香港财资市场部（大中华）董事总经理王良享昨不讳言，周二隔夜息被挟至「癫价」逾百厘，旗下个别私人银行或企业大客，有机会以较高存息开立短存，但起存额至少为100万元人民币，短至1周的定存息介乎23至35厘不等，较周一大户短息不足10厘，最多高逾两倍。
--六福 第三季表现一如市场预期疲软，三季度整体同店销售按年跌25%，较次季只跌6%大幅扩阔。中港销售无起色，有分析员指，六福依赖本港业务，未来中港市场仍困难，本港旅业的结构性问题不容易解决，六福难交出好表现。
--大新金融 和大新银行 宣布检讨人寿保险业务后，市传大新拟以逾10亿美元（约78亿港元）出售寿险业务，刺激市场对大新卖盘的预期，大新金融昨急升逾9%。
--摩通私银中国经济师陈东表示，人民银行近日推高离岸人民币银行同业隔夜拆息是一件“有成本的事情”，预计对央行的可信度会造成很大打击，“哪一个货币市场短期利率升到60厘，都是不可想像的事情，到这么高的水平市场也会失效，不是正常人可以玩的市场。”
--中电信 与联通 昨日举行合作协议签约仪式，惹来两企合并的揣测，刺激股价上扬，惟中电信总经理杨杰强调：「今次合作与重组合并没有半点关系。」（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；; 审校 杨淑祯)
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路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。