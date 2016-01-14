《香港报摘》--经济日报1月14日

**头版头条**

--楼价有回落趋势，但昨日发表施政报告的特首梁振英明言，今天的楼价及租金仍远超市民负担能力。梁振英表示，没有指标楼价租金要回落多少，才会「减辣」，又指环球经济及利率走势对楼价影响大，这不是港府可控制。

**其他**

--网上社交平台在欧美国家早已成了各大机构发布消息、与关注者互动的平台，就连各大中央银行近年也在社交平台下工夫，2015年Twitter十大最受关注的央行帐号的追踪人数加起来就增长了50.7%。

--施政报告提及，政府重视金发局的建议，将增加对金发局的资源投放，并重提预留1亿元推行为期3年的先导计划，加强保险业及资产财富管理业的人力培训。

--星展香港财资市场部（大中华）董事总经理王良享昨不讳言，周二隔夜息被挟至「癫价」逾百厘，旗下个别私人银行或企业大客，有机会以较高存息开立短存，但起存额至少为100万元人民币，短至1周的定存息介乎23至35厘不等，较周一大户短息不足10厘，最多高逾两倍。

--六福 第三季表现一如市场预期疲软，三季度整体同店销售按年跌25%，较次季只跌6%大幅扩阔。中港销售无起色，有分析员指，六福依赖本港业务，未来中港市场仍困难，本港旅业的结构性问题不容易解决，六福难交出好表现。

--大新金融 和大新银行 宣布检讨人寿保险业务后，市传大新拟以逾10亿美元（约78亿港元）出售寿险业务，刺激市场对大新卖盘的预期，大新金融昨急升逾9%。

--摩通私银中国经济师陈东表示，人民银行近日推高离岸人民币银行同业隔夜拆息是一件“有成本的事情”，预计对央行的可信度会造成很大打击，“哪一个货币市场短期利率升到60厘，都是不可想像的事情，到这么高的水平市场也会失效，不是正常人可以玩的市场。”

--中电信 与联通 昨日举行合作协议签约仪式，惹来两企合并的揣测，刺激股价上扬，惟中电信总经理杨杰强调：「今次合作与重组合并没有半点关系。」（完）

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