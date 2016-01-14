《台湾重要政经日程》--1月14日

=====================今日重要政经消息============================== 1/14(四) --12:00 摩根投信举行第一季投资展望记者会。 --13:00 台积电 公布财报和召开投资人说明会。 --14:30 宏利投信举行日本股市基金说明会。 --14:30 大立光 公布财报及投资人说明会。 --16:30 金管会例行记者会。 ================================================================== 1/15(五) --16:20 央行公布12月人民币存款数据。 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 1/19(二) *--10:30 国泰人寿举行招才记者会。 --12:30 台湾央行标售财105-2期国库券，数额300亿台币，期限91天期，1/20(三)发行。 --12:30 台湾央行标售105/2期公债，金额300亿台币，天期是20年期，1/22(五)发行。 --14:30 瑞银2016年台湾新春媒体记者会。 1/20(三) --11:30 群益投信2016投资展望记者会。 --16:00 经济部公布12月外销订单，上月年减6.3%。 1/22(五) --08:30 主计总处公布12月季调失业率，上月3.84%。 --16:00 经济部公布12月工业生产指数，上月年减-4.94%。 1/25(一) --16:20 央行公布12月M2年增率，上月是年增6.39%。 1/26(二) --12:30 台湾央行标售财105-3期国库券，数额300亿台币，期限182天期。1/27(三)发行。 1/30(六) --弹性放假，金融市场开市一日。 2/2(二) --12:30 台湾央行标售财105-4期国库券，数额200亿台币，期限182天期。2/3日(三)发行。 2/5(五) --08:30 主计总处公布1月消费者物价指数，上月为年增0.14%。 --16:20 央行公布1月底外汇存底，上月底为4,260.31亿美元。 2/8(一)-2/12(五) --农历春节假期，金融市场休市。 2/16(二) --16:00 财政部公布1月进出口数据，上月出口年减13.9%。 2/22(一)： --12:30 台湾央行标售105/3期公债，金额300亿台币，天期为两年期，2月25日(四)发行。 2/23(二) --16:20 台湾央行公布第四季经常帐，上季初值为顺差196.7亿美元。 2/29(一) --二二八纪念日，金融市场休市一日。 3/1(二)： --12:30 台湾央行标售105/4期公债，金额300亿台币，天期是10年期，3/4(五)发行。 3/24(四) --12:30 台湾央行标售财105-5期国库券，数额200亿台币，期限91天期，3/25(五)发行。 3/25(五)： --12:30 台湾央行标售105/5公债，金额300亿台币，天期是五年期，3/30(三)发行。 4/4(一)-4/5(二) --儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。 6/4(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 6/9(四)-6/10(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 9/10(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 9/15(四)-9/16(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 10/10(一) --国庆公众假期，金融市场休市。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)