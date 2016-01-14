《中国报摘》--其他报纸重要消息1月14日

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
**上海证券报**
--中国首家信用保证保险公司——阳光渝融信用保证保险股份有限公司获得保监会同意开业批复，该公司由阳光财产保险股份有限公司等发起设立，注册地为重庆，注册资本金为10亿元人民币。
--据记者梳理，在近期陆续出台的地方“十三五”规划建议中，有贵州、广西、黑龙江等十多个省份明确提出要申建自由贸易区。
--百花村 发布重组方案，拟通过重大资产置换、发行股份、支付现金等方式，收购高端药物研发企业华威医药100%股权，标的资产作价19.45亿元。
--苏宁环球 公告称，全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司计划与韩国ID健康产业集团在中国大陆成立合资公司，进军美容整形行业，推进上市公司大健康产业转型。
**证券时报**
--无锡农商行首次公开募股(IPO)项目无条件过会，有望成为首家成功登陆A股的农商行。
--上市房企华夏幸福 发布2015年经营情况简报，去年共实现销售额723.53亿元，同比增长41.17%，超额完成了615亿元的年度目标。
**21世纪经济报道**
--记者获悉，中国平安 有望入股重庆金融资产交易所。目前重庆金交所72.22%股权正在挂牌转让中，挂牌价格2.86亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。