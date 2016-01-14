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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 08:36 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月14日

**上海证券报**

--中国首家信用保证保险公司——阳光渝融信用保证保险股份有限公司获得保监会同意开业批复，该公司由阳光财产保险股份有限公司等发起设立，注册地为重庆，注册资本金为10亿元人民币。

--据记者梳理，在近期陆续出台的地方“十三五”规划建议中，有贵州、广西、黑龙江等十多个省份明确提出要申建自由贸易区。

--百花村 发布重组方案，拟通过重大资产置换、发行股份、支付现金等方式，收购高端药物研发企业华威医药100%股权，标的资产作价19.45亿元。

--苏宁环球 公告称，全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司计划与韩国ID健康产业集团在中国大陆成立合资公司，进军美容整形行业，推进上市公司大健康产业转型。

**证券时报**

--无锡农商行首次公开募股(IPO)项目无条件过会，有望成为首家成功登陆A股的农商行。

--上市房企华夏幸福 发布2015年经营情况简报，去年共实现销售额723.53亿元，同比增长41.17%，超额完成了615亿元的年度目标。

**21世纪经济报道**

--记者获悉，中国平安 有望入股重庆金融资产交易所。目前重庆金交所72.22%股权正在挂牌转让中，挂牌价格2.86亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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