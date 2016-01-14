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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 08:37 BJT

全球金市：现货金第二日上扬，因股市和美元走低

美元人气亦转差，美元指数自一周高点回落。

油价进一步下滑以及围绕中国经济的担忧惊扰股市，使股市在2016年初未能维持住大幅反弹势头。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，担心中国经济减速对美国经济的潜在影响，以及通胀预期或下滑的可能性。

其他贵金属中，钯金 跌0.8%至每盎司481.1美元。白银 基本持平于每盎司14.136美元。铂金 跌0.3%至845.03美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/孙国玉；审校 张若琪/李爽)

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