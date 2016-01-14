《香港报摘》--信报1月14日

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
**头版头条**
--特首梁振英昨天发表任内第四份《施政报告》，以「创新经济、改善民生、促进和谐、繁荣共享」为主题，篇幅属梁任内最长，惟当中逾十分一的段落均围绕「一带一路」，至于本地经济及民生政策未见重大新猷。港大民意研究计划凌晨发表民意调查，这份报告仅获41.1分（100分为满分），满意率只有19%，不满率达39%，是自1999年民研设立相关评分以来最低分的一份特首《施政报告》。
**其他**
--中国海外 公布，于去年12月在哈尔滨和北京共收购了两幅地块，应占楼面面积共约174万方米，相关土地收购应付的土地出让金约194.66亿元人民币。
--IDC公布去年第四季全球个人电脑（PC）出货量共7188.9万部，按年下跌10.6%，录得有史以来季度最大跌幅。联想 则继续蝉联榜首，苹果公司（Apple）出货量大跃进。
--华润水泥 昨天在收市后发盈警，表示预期截至2015年12月31日止年度，拥有人应占盈利将较2014年同期显着减少，下降的主要原因是由于内地水泥及熟料销售价格按年下跌。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 黄凯)
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路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。