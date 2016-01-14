《香港报摘》--信报1月14日

**头版头条**

--特首梁振英昨天发表任内第四份《施政报告》，以「创新经济、改善民生、促进和谐、繁荣共享」为主题，篇幅属梁任内最长，惟当中逾十分一的段落均围绕「一带一路」，至于本地经济及民生政策未见重大新猷。港大民意研究计划凌晨发表民意调查，这份报告仅获41.1分（100分为满分），满意率只有19%，不满率达39%，是自1999年民研设立相关评分以来最低分的一份特首《施政报告》。

**其他**

--中国海外 公布，于去年12月在哈尔滨和北京共收购了两幅地块，应占楼面面积共约174万方米，相关土地收购应付的土地出让金约194.66亿元人民币。

--IDC公布去年第四季全球个人电脑（PC）出货量共7188.9万部，按年下跌10.6%，录得有史以来季度最大跌幅。联想 则继续蝉联榜首，苹果公司（Apple）出货量大跃进。

--华润水泥 昨天在收市后发盈警，表示预期截至2015年12月31日止年度，拥有人应占盈利将较2014年同期显着减少，下降的主要原因是由于内地水泥及熟料销售价格按年下跌。（完）

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