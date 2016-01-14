《交易视点》不确定风险环绕，年初台债即有机会先赚一波--凯基证券

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月14日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，交易商在微利时代的环境下，仍倾向选择养券空间较大一点的年期，短券在下档空间有限下较不受到青睐，未来唯有央行降息下才有表现的机会，建议等到超额利润出现后再进场高接，而近期市场在不确定风险环绕下，有利于年初先赚一波，操作上仍建议手中持有适当的部位。预估五年券104/13期 交易区间0.57%-0.63%，十年104/12期 则为0.95%-1.05%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。