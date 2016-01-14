《交易视点》不确定风险环绕，年初台债即有机会先赚一波--凯基证券

路透台北1月14日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，交易商在微利时代的环境下，仍倾向选择养券空间较大一点的年期，短券在下档空间有限下较不受到青睐，未来唯有央行降息下才有表现的机会，建议等到超额利润出现后再进场高接，而近期市场在不确定风险环绕下，有利于年初先赚一波，操作上仍建议手中持有适当的部位。预估五年券104/13期 交易区间0.57%-0.63%，十年104/12期 则为0.95%-1.05%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)