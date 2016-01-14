《香港报摘》--其他报纸重要消息1月14日

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
**明报**
--昨日离岸人民币拆息即使大幅回落，但仍属较高水平，本地银行相应调高存息。昨日共有5家银行调升人民币定存息，多数针对短期的定存。现时最少有12家银行的人民币存息高于4厘，有3家甚至达5厘。
**星岛日报**
--港股再现卖壳潮。早前卖壳告吹的鞋类零售商盈进控股 卷土重来，停牌三日后公告，获中国消费养老控股收购其60.35%股权，作价约4.71亿港元，相当于每股1.233元，较其停牌前收报价0.97元，溢价27.11%。
**苹果日报**
--再有机构质疑北控水务 财务问题，总部位于香港的会计研究机构GMT Research发表报告，指北控水务经营业务现金流有夸大之嫌，加上外币债务沉重，如人民币滙价持续下跌或被收紧信贷，势拖垮公司。GMT指，北控每股账面仅值0.95港元，建议投资者减持或进行沽空。
**东方日报**
--融创中国 公布间接全资附属斥10.38亿元人民币收购江苏友谊所持苏州新友的95%股权及其未偿还股东贷款。苏州新友主要开发苏州市姑苏区的苏州石湖地块，总可售面积约为7.96万平方米。
**文汇报**
--行业数据追踪机构Eurekahedge日前表示，对冲基金2015年回报率为4年来最低，因波动加剧且市场疲弱。Eurekahedge称，Eurekahedge对冲基金指数12月跌0.58%，同期MSCI明晟全球指数跌2.23%，对冲基金平均年回报率为1.56%。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 黄凯)
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路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。