《香港报摘》--其他报纸重要消息1月14日

**明报**

--昨日离岸人民币拆息即使大幅回落，但仍属较高水平，本地银行相应调高存息。昨日共有5家银行调升人民币定存息，多数针对短期的定存。现时最少有12家银行的人民币存息高于4厘，有3家甚至达5厘。

**星岛日报**

--港股再现卖壳潮。早前卖壳告吹的鞋类零售商盈进控股 卷土重来，停牌三日后公告，获中国消费养老控股收购其60.35%股权，作价约4.71亿港元，相当于每股1.233元，较其停牌前收报价0.97元，溢价27.11%。

**苹果日报**

--再有机构质疑北控水务 财务问题，总部位于香港的会计研究机构GMT Research发表报告，指北控水务经营业务现金流有夸大之嫌，加上外币债务沉重，如人民币滙价持续下跌或被收紧信贷，势拖垮公司。GMT指，北控每股账面仅值0.95港元，建议投资者减持或进行沽空。

**东方日报**

--融创中国 公布间接全资附属斥10.38亿元人民币收购江苏友谊所持苏州新友的95%股权及其未偿还股东贷款。苏州新友主要开发苏州市姑苏区的苏州石湖地块，总可售面积约为7.96万平方米。

**文汇报**

--行业数据追踪机构Eurekahedge日前表示，对冲基金2015年回报率为4年来最低，因波动加剧且市场疲弱。Eurekahedge称，Eurekahedge对冲基金指数12月跌0.58%，同期MSCI明晟全球指数跌2.23%，对冲基金平均年回报率为1.56%。（完）

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