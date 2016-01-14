《全球重要经济事件一览表》--1月14日-1月21日

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
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1月14日(四)
亚特兰大--Operation Hope全球论坛年度大会召开，亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特致欢迎辞(1340)，美国财长杰克卢发表讲话(2130)。
孟菲斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演讲(1415)。
布鲁塞尔--欧元集团会议。
伦敦--英国央行宣布利率决定并公布会议记录(1200)。
法兰克福--欧洲央行公布12月政策会议记录(1230)。
赫尔辛基--欧盟执委会副主席卡泰宁在一个银行业会议上就经济和货币联盟发表讲话(1300)。
1月15日(五)
达拉斯--达拉斯联邦储备银行举办Dallas Assembly午餐会，总裁柯普朗参加答问环节(1800)。
卡尔加里--加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)在自由党政府首份联邦预算出炉前参与一项讨论(2100)。
布鲁塞尔--欧盟财长会议。
1月18日(一)
东京--日本央行举行各地区分行经理的季度会议，央行总裁黑田东彦将发表讲话。该央行将在会上公布对日本各地区的经济和物价状况季度评估报告。
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛在伦敦政治经济学院举行讲座，主题为“债务、人口统计和收入分配：货币政策的新挑战”(1830)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布1月特别货币政策会议的会议记录(0830)。
1月19日(二)
维也纳--中东欧论坛(至1月20日)。发言者包括：奥地利财长、塞尔维亚财长、匈牙利经济部长、奥地利央行总裁等。
伦敦--英国国家统计局(ONS)就经常帐统计举行经济论坛(0930)。
伦敦--英国央行总裁卡尼发表今年首次重要讲话，主题为货币政策(1200)。
1月20日(三)
达沃斯--2016年世界经济论坛年会(至1月23日)。
渥太华--加拿大央行公布利率决定和货币政策报告(1500)，央行总裁波洛兹和资深副总裁Carolyn Wilkins举行记者会(1615)。
1月21日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后发布利率决定并举行记者会(1245)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 杜明霞)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。