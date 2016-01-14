《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月14日

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
1月14日 - 路透香港1月14日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7609港元 ) 美股道琼工业指数周三收低-364.81,或-2.21%,报16151.41点.标普500指数自去年9月来首次收在1,900点之下，因投资人对油价 下挫和美国企业业绩感到不安。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 91.700 -0.33 40139 7.117 -2.11 中国铝业 7.230 -2.17 12016 2.244 -2.84 中国移动 51.700 -0.17 208419 80.248 -1.66 中国人寿 13.440 -2.18 170929 20.861 -1.60 中石油 56.180 -2.13 31610 4.360 -2.02 中石化 53.770 -1.83 33164 4.173 -2.27 汇丰控股 <HSBC.K 35.970 -1.75 4412792 55.832 -2.14 中电信 43.890 1.41 10047 3.406 -2.12 中国联通 10.980 1.01 151992 8.521 -1.60 兖州煤业 4.080 -3.09 7498 3.166 -2.27 华能国际 32.750 -2.03 9841 6.354 -1.18 南方航空 32.630 2.55 12944 5.065 -2.22 东方航空 25.420 2.50 4970 3.946 -1.60 中芯国际 4.630 -0.86 6771 0.719 -2.88
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。