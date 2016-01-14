版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 09:01 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月14日

1月14日 - 
 路透香港1月14日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7609港元      )
                                                                                                                                                                                                        
 美股道琼工业指数周三收低-364.81,或-2.21%,报16151.41点.标普500指数自去年9月来首次收在1,900点之下，因投资人对油价                                                                                        
 下挫和美国企业业绩感到不安。                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                        
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅        成交量     ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                                            
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                                                      
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                  
 中海油                        91.700   -0.33      40139             7.117      -2.11                                                                                                                   
 中国铝业                       7.230   -2.17      12016             2.244      -2.84                                                                                                                   
 中国移动                      51.700   -0.17     208419            80.248      -1.66                                                                                                                   
 中国人寿                      13.440   -2.18     170929            20.861      -1.60                                                                                                                   
 中石油                        56.180   -2.13      31610             4.360      -2.02                                                                                                                   
 中石化                        53.770   -1.83      33164             4.173      -2.27                                                                                                                   
 汇丰控股            <HSBC.K   35.970   -1.75    4412792            55.832      -2.14                                                                                                                   
 中电信                        43.890    1.41      10047             3.406      -2.12                                                                                                                   
 中国联通                      10.980    1.01     151992             8.521      -1.60                                                                                                                   
 兖州煤业                       4.080   -3.09       7498             3.166      -2.27                                                                                                                   
 华能国际                      32.750   -2.03       9841             6.354      -1.18                                                                                                                   
 南方航空                      32.630    2.55      12944             5.065      -2.22                                                                                                                   
 东方航空                      25.420    2.50       4970             3.946      -1.60                                                                                                                   
 中芯国际                       4.630   -0.86       6771             0.719      -2.88

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐