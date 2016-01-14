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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 09:40 BJT

韩国经济：金融服务委员会预计2016年家庭债务增长放缓

“由于银行收紧贷款申请审查和美国升息，家庭债务增长的速度料略为放缓。”声明称。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)上个月开始升息，这个决定也料推高韩国的借款成本，进而可能抑制债务增长。

FSC进一步致力于降低韩国家庭债务负担，称计划在2017年底前，将分期偿还贷款占家庭银行贷款总额的比例提高至50%。

去年7月设定的目标是，到2017年底时比例为45% 。韩国总统朴槿惠任期将在2018年初届满，2017年将是她在任的最后一个完整年度。

朴槿惠周三在电视播放的记者会上表示，政府今年将继续努力降低家庭负债水平并提高债务质量。 (完)

(编译 王丽鑫/张若琪 审校 王兴亚/郑茵)

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