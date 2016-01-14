韩国经济：金融服务委员会预计2016年家庭债务增长放缓

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
“由于银行收紧贷款申请审查和美国升息，家庭债务增长的速度料略为放缓。”声明称。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)上个月开始升息，这个决定也料推高韩国的借款成本，进而可能抑制债务增长。
FSC进一步致力于降低韩国家庭债务负担，称计划在2017年底前，将分期偿还贷款占家庭银行贷款总额的比例提高至50%。
去年7月设定的目标是，到2017年底时比例为45% 。韩国总统朴槿惠任期将在2018年初届满，2017年将是她在任的最后一个完整年度。
朴槿惠周三在电视播放的记者会上表示，政府今年将继续努力降低家庭负债水平并提高债务质量。 (完)
(编译 王丽鑫/张若琪 审校 王兴亚/郑茵)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。