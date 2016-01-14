港报社评：施政报告惠民生，社会裂痕待补--经济日报1月14日

新一份施政报告以创新经济、改善民生、促进和谐、繁荣共享为主题，当中的医疗、教育、科技等政策，有利经济民生，惟要促进和谐，特首须彰保本港核心价值决心，补社会裂痕。

聚焦经济民生 利社会良性发展

特首梁振英昨宣读他任内第四份施政报告，此前有民调指，港人对施政报告期望不高，惟从具体内容看，施政报告确回应了公众对不少经济民生议题的关注，亦为香港未来发展，点出方向。

平情而论，这份施政报告以创新经济、改善民生、促进和谐、繁荣共享为题，当中经济民生议题篇幅显着，不少政策皆应社会所需，如医疗方面斥资二千亿元增建医院、教育方面会推行幼稚园免费教育、长远经济发展则大力推动一带一路、建基金助创新科技发展等。

上述政策若能有条不紊地落实，将有助本港经济民生多个环节良性发展。但问题是，港人的民生经济需求纵获满足，是否就能促进和谐，社会可在平和气氛下繁荣共享？还是社会撕裂反碍政策推行？

过去两三年，本港社会撕裂矛盾日增，议会内拉布固无日无之，街头示威抗争亦不断，令港府施政以至本港发展举步维艰。此除因港府处理高楼价、扶贫安老、教育等经济民生问题的成绩，未令市民满意，更深层矛盾实是一些港人竭力维系的价值观、核心价值，感正渐退色剥落，甚至忧虑港府的施政风格，添社会矛盾冲突。

扞衞核心价值 安定民心促和谐

如去年的施政报告开篇便将矛头指向「港独」，港府或感有关现象值得警惕，但客观结果却为社会徒添更多争拗，令本应聚焦经济民生的施政报告失焦。且近日港府对一些「惹火」议题的处理手法，更令不少港人对维系法治精神、言论自由、学术自由，以至力保一国两制下本港的应有权益，深感担忧。凡此种种，正是导致本港社会争拗对立日益尖锐的爆发点。

事实上，香港作为高度发展的成熟社会，港人的追求已不单单是要两餐温饱、有瓦遮头、生计有着落，更对守护核心价值、身份认同，同样有所要求。而要促进社会和谐，上述议题实不容回避，惜施政报告对此着墨有限，港人之忧仍待解。施政报告推动多项经济民生政策，值得肯定，但要促进社会和谐，让市民大众可在平和的社会氛围下繁荣共享，港府还需彰显扞衞香港核心价值的决心，为港人建设物质富裕、心中安稳的家园。

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