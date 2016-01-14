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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 09:13 BJT

《汇市简讯》美元/离岸人民币微涨，等待中间价

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* 美元/离岸人民币接近盘中高点，迄今在6.5650-6.5830区间。中国稍后将公布人民币中间价

* 一些银行模型仍预期美元/人民币中间价将接近CFETS收盘水准6.5750

* 但若远离周三中间价6.5630，市场可能受到扰动

* 离岸人民币融资成本远低于近期高位，离岸人民币隔夜掉期隐含利率目前约为4%

* 中国外管局并未对个人购汇提出预约或限制要求

(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 许娜)

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