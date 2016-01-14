港报社评：施政报告太客观太宏观太微观--信报1月14日

明明绿灯，转眼变成红灯，过马路对于行动不便的长者来说，可能确是有一点难度，所以经常强调「民生无小事」的特首梁振英在其最新一份《施政报告》提出，利用智能卡科技为长者延长几秒绿灯时间，不能不说是「扶贫安老助弱」其中一件好事。

然而，理论上为香港擘划未来一年甚至多年鸿图大计的《施政报告》，该着眼于如此琐碎的民生项目吗？针对长者更重要的生活所需，应该是取消强积金对冲、退休保障等等众所关注又争议不休的议题，很可惜，前者只字未提，后者则仅得寥寥数十字轻描淡写，呼吁大家积极提出意见，共同深入、知情、客观及理性地讨论云云。

综观昨天发表的《施政报告》，字数固然不少，条目亦相当多，但最主要着墨的是配合「一带一路」发展的计划，以及协助创新科技的举措，对于香港眼前必须理顺的诸多问题，明显是为了「促进和谐」而轻轻带过或者略而不谈，避免像去年「警惕港独」那样激起政治争拗。例如新民党主席叶刘淑仪批评，香港现时面对的核心问题是管治、「一国两制」落实、中港关系，以及行政立法关系，梁振英完全没有处理，令人感到失望可惜。

关于配合国家政策的「一带一路」，建议成立「一带一路」督导委员会及办公室的梁振英表示，如果不为香港提出「一带一路」的主张，不制定策略为香港及各行各业争取这个机会，「我相信怪罪我嘅唔止中央，会系香港七百二十万市民同大大小小嘅企业」。在朗读《施政报告》期间，梁振英超过四十次提到「一带一路」，并且不惜注资十亿元奖学金，鼓励更多「一带一路」国家的学生来港就读，重视程度可谓无与伦比。至于创新科技，梁振英说要预留二十亿元给刚成立的创科局，成立创科创投基金，以投资收入资助院校进行研究，亦成立五亿元创科生活基金。

没错，「一带一路」的商机是要争取（即使仍虚空遥远），创新科技亦应急起直追，毕竟香港目前已落后于形势，问题是，若然「一国两制」没有好好落实的话，一切都会变成纸上谈兵。就以最近触动香港人神经的铜锣湾书店五人失踪案而言，是不是可以更加坚定地按照《基本法》扞衞香港人权利，而不是泛泛而谈「多层级已查询未回覆」呢？

对于这份貌似一只裹蒸糭、馅料包罗万有的《施政报告》，泛民阵营不必多说肯定是负评的了，连建制派亦评价不高，自由党党魁方刚形容为「虚无缥缈」及「乏善足陈」。方刚指出，大篇幅讲到「一带一路」及创新科技，并非短时间可见成效，批评特首忽视水深火热的市民，没有措施支援面对寒冬的零售业。该党荣誉主席田北俊更加表示，对这份报告不会评为及格，也不支持梁振英连任。港大民调显示，市民给予的评分是四十一点一，创出梁振英任内四份报告最低分。至于最给面子的可说是代表金融界的议员吴亮星，他认为报告内容充实，既客观又宏观，还有微观。

充实无疑是充实到极，奀细至海边「设立钓鱼区」如斯无微不至的民生项目也照顾周到，不过我们发觉，客观是太客观了，宏观是太宏观了，微观也是太微观了，没有让市民产生切身的共鸣。以横跨整个欧亚大陆并且旁及非洲的「一带一路」为例，相信没有多少市民明白个中的意义，遑论洞悉怎样可以在陌生的丝绸之路经济带获益。说白了，这个宏观概念对于普罗百姓而言是「坚离地」。

若要市民产生共鸣，房屋问题仍然是「重中之重」。《施政报告》提到，未来五年兴建的公营房屋单位约九万七千个，当中资助出售单位约二万个。可是，现有公屋轮候册多达二十九万人，问题远远未解决。

梁振英任期尚余一年半，利用大大小小的民生项目促进和谐就能够安然过渡，甚至赢来连任吗？如果真的按港澳办主任王光亚提出的未来特首条件，其中包括要具高管治能力及社会认受性，那么梁振英也许太乐观了。

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