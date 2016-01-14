版本:
中国
货币新闻 | 2016年 1月 14日 星期四 09:13 BJT

国际油市：美国原油期货小涨，但市场仍阴云笼罩

布兰特原油期货 尚未交易。该合约周三跌破每桶30美元触及12年新低29.96美元，结算价下跌0.55美元或1.8%，报每桶30.31美元。

美国能源资料协会(EIA)发布的利空报告，凸显出市场对供应增加的同时需求却迟滞的担忧。

数据显示，上周美国原油库存增加23.4万桶，升幅远低于预期，但汽油和馏分油库存分别大增840万和超过600万桶。

围绕美国经济的担忧也增强了悲观氛围。美股标普500指数自10月初以来首次跌破1,900点。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译/审校 许娜/徐文焰/杜明霞)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐