港报社评：涉打工仔利益或走数，创科再工业化惹憧憬--明报1月14日

特首梁振英发表第4份施政报告，由于本届政府任期已过大半，透过施政报告审视他能否实践竞选政纲承诺，特别是关乎打工仔切身利益的事项，因为他妥协太多了，不敢大幅度触动向既得利益者倾斜的政策，使普罗市民感到失望。不过，这份施政报告环绕创新及科技政策措施，有望打造创科产业，成为经济新增长点。另外，梁振英宣示本港从多个方面参与国家「一路一带」策略，关乎拓展经贸、金融等领域，也属于拓展经济范畴。因此，这份施政报告发展经济是亮点，关乎打工仔利益则乏善足陈。

对冲退保标时三争议，报告未强力推动解决

当年梁振英竞选特首时，就取消强积金对冲机制、退休保障和标准工时，都有不同程度触及，打工仔视他的政纲为承诺，要求兑现。不过，看来梁振英不敢触动资方的利益。目前这3件事的进展是：对冲机制资方拒绝商讨、劳方要求的全民退保被政府换为有需要长者的扶贫措施；至于标准工时，资方要操作成为合约工时，劳方不满而杯葛会议。事态发展显示，劳方提出的诉求都处于下风，若政府不强力推动，难望有突破发展。

这3件事劳资有争议是事实，不过，由于这些事都涉及政策，政府应该肩负领导责任，主动促使成为可以落实的政策措施，而非如梁振英所说政府角色只是居中斡旋那么简单。问题主要不在劳资的取态立场，若政府一定要取消对冲机制、推行全民退保和实施标准工时，以政府的权威和影响力，肯定有办法使之落实。现在的问题是政府不敢触动有利资方的政策，然后放软手脚，就出现目前的局面。

明年1月，梁振英还会发表最后一份施政报告，而任期到2017年6月30日，届时本届政府已经是看守政府，不能寄望有大动作。今年梁振英在施政报告不着紧这3个争议事项，则「看守施政报告」更不可能来个翻天覆地，结果极可能就是政纲「走数」。梁振英对是否寻求连任，仍然三缄其口，不过，若他决定竞逐连任，再写竞选政纲之时，基于前车之监，是否还值得信赖，将成为疑问。因此，梁振英无论是兑现政纲承诺抑或为寻求连任做铺垫，他都应该发挥领导角色，促使对冲机制、全民退保安排和标准工时得到合理解决，而非放之任之等运到。即是说，政府绝不应该只是和事老，而是要显示领导的管治意志。

「一带一路」是国家的大战略，涉及约60个国家，透过基建投资、金融、贸易物流、高端服务业及旅游等联通、畅通和融通，蕴含庞大商机。香港的法治、金融、专业服务，以至铁路交通管理等优势，加上「一国两制」的地位，只要做好「超级联系人」角色，对本港经济将是一大机遇。施政报告显示本港将参与「一带一路」，从前瞻和发展角度审视，取态恰当。至于安排是否符合实际，由于战略构思宏大，以目前了解的情况，难以置评。事实上，大多数市民会认为「一带一路」太遥远，都有「于我何干」之感，因而对政府的热切投入，不太理解。政府应该作更多解释和宣传，让市民了解参与「一带一路」所为何事，以减少误解和调动更多力量投入，开拓商机。

政府助拓创科产业，经济或摆脱吃老本

另外，基于「一国两制」是本港参与「一带一路」基础，如何确保「一国两制」不变形、不走样，使国际认知香港特区有别于中国内地，不单是北京的责任，更是特首与特区政府的责任。因此，铜锣湾书店5人失踪事件，必须尽早廓清，以免使外间认为香港已经不具备特区的特质了。 今年施政报告亮点在创新及科技，其中把创科产业视为本港「再工业化」主要动力，值得憧憬。

回归以来，本港创新科技落后于周边国家地区，竞争力滞后，另外是经济缺乏新增长点，长期处于吃老本状态，已经显得疲不能兴。今次是多年之后，创新及科技再次成为施政报告重点，而布局上中下游都有兼顾，特别是鼓励向下游出发，要从应用和可能应用收割创新科技成果，这是正确方向。政府规划在莲塘发展科学园和工业邨，显示由创科带动的「再工业化」，是给经济注入新动力的机会。

创新科技风险高，要有失败交学费的心理准备。不过，证诸台湾和韩国，以至深圳的经验，政府协助创科产业而成功的例子，比比皆是。因此，本港在创科产业的道路上，切勿害怕失败，只要坚持继续投入和推动，总有收获成果的一日。创科是年轻人的专长，政府投入大量资源，这是他们大展拳脚的机会。只要有创意，现在成功的机会将大增，特别是其中一个政策目标要利用创科提升生活质素，政府并设立5亿元基金，资助应用创科以改善市民生活的项目，这是年轻人开动脑袋、掌握机会的时候。

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