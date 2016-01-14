中国基金：10只QDII公募基金因额度不足昨暂停大额申购--报载

路透上海1月14日 - 近期人民币兑美元汇率急贬令合格境内机构投资者（QDII）产品走俏，QDII额度告急。据证券时报周四报导，周三已有10只QDII基金因额度问题暂停大额申购，其中，博时基金旗下八只QDII基金直接关闭申购通道。 数据显示，目前共有37只QDII基金（A、B类分开计算）限制申购，其中，暂停申购的有九只，余下均为暂停大额申购，额度最低的华宝兴业标普油气美元每日申购上限仅为8,000美元，其余基金额度最高的为100万元人民币。 上海一家大型基金公司产品部人士表示，目前该公司QDII额度已接近用完，多只QDII产品只能暂停大额申购，预计很快会关闭申购通道。 他透露，QDII额度快速用罄的一个主要原因是自2015年上半年开始资金外流加速，导致QDII基金出现大规模净申购。

博时基金目前拥有6亿美元的QDII额度，按目前最新人民币汇率来算，约为39.5亿元，而2015年底博时基金旗下八只QDII基金总规模已达45.24亿元。 华宝兴业是除博时基金外离额度最近的基金公司，其10.5亿美元额度仅剩不到3,000万元人民币。同样大规模限购的广发基金和国泰基金额度也分别仅剩5.05亿元和3.88亿元，约占总额度的10%。 银华基金的数据显示，额度已超标200%，但未曾出现暂停申购现象。银华基金相关人士表示，该公司旗下规模较大的恒生H股分级基金用的是港股通通道，并非占用QDII额度，目前公司额度依然大有剩余。 目前以此类操作进行的QDII基金也不少，如易方达、汇添富等基金公司在剔除这部分额度后，同样出现QDII额度剩余。另外，有许多基金公司的QDII额度有大规模剩余，长信基金4.5亿美元的额度仅用去不到2,000万元人民币；长盛基金仅用去4.5亿美元中的4,000多万人民币；招商、信诚、鹏华、景顺、华泰柏瑞、海富通、国投、国富、大成等基金公司存量额度占比仍超过九成。即使这些公司专户产品共享这些额度，也依然会出现大规模剩余。 上海一家大型基金公司基金经理表示，2015年投资者对海外配置的热情无疑让QDII基金焕发第二春。2014年是QDII基金大熊年，国家外汇管理局当年降低了每家基金公司的QDII额度，但到了2015年，不少基金公司就捉襟见肘了，好在2014年曾出现的回收额度现象暂时并未再次出现。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)