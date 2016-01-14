港报社评：着眼长远做好眼前，施政报告值得称道--文汇报1月14日

行政长官梁振英昨日发表任内第四份施政报告。特区政府强调要聚焦发展经济、改善民生，新出炉的施政报告大力推动创新科技，为经济持续发展注入新增长点和新动力；紧扣「一带一路」战略，借国家进一步开放的东风，拓展香港发展的崭新空间；同时，推出多项贴身实在的改善民生措施，关顾广大市民的基本生活需要。

此次施政报告着眼长远，做好眼前，既有战略思维，也有务实态度，值得称道。蓝图既定，特区政府各部门应雷厉风行，尽快制定实施方案，落实施政报告的各项政策，造福市民；立法会应该积极配合，不要再「拉布」、流会阻碍相关拨款和政策通过；社会各界更应全力支持特区政府兑现施政报告的承诺，大声向拖香港发展后腿的行为说不。

香港近年发展缓慢，后劲不足，传统竞争优势日渐衰弱，新的竞争实力尚未形成，主因就是缺乏全面长远的发展规划。此次施政报告的亮点之一，是倚重创新科技带动，提出由创科局统筹、协调、支援和配合创科业发展，斥资近50亿元投入推动，包括资助院校研究、成立创科创投基金，并以用地优惠、减免费用等作吸引，推动「再工业化」，发展高增值科技产业。培育创科企业、推动创科发展并非一朝一夕之事，也有很大风险，需要大量前期投资和风险投资。施政报告提出的这一系列措施，推动产、科、研结合，显示政府推动创科发展的决心，为创科业发展提供必要土壤和良好环境，为香港未来发展播下种子，努力创造新的经济增长点，提升香港整体竞争力。

香港市场细小，发展空间有限，而国家稳步推进「一带一路」战略，为香港带来宝贵机遇，若能把握善用，将是香港突破困局的希望所在。施政报告围绕「一带一路」战略，大笔落墨，提出成立由特首亲自执掌的「一带一路」督导委员会，负责制定香港参与「一带一路」的策略和政策，设立「一带一路」办公室，鼓励更多「一带一路」沿线国家的学生来港升学，在沿线国家增设经贸办，积极参与亚投行的筹建工作，携手内地和香港各界推动「一带一路」建设。

毫无疑问，香港与欧美发达国家联系密切，但是发达国家的市场已经饱和，而「一带一路」沿线的新兴经济体发展方兴未艾，市场潜力巨大，前景广阔。香港充分发挥自身优势，在主动配合国家「一带一路」战略过程中，扮演好「超级联系人」角色，加强与「一带一路」沿线国家的民众交往，促进国家与「一带一路」沿线国家的更紧密合作，香港自然能在新兴市场这块大饼中分得一杯羹，进一步巩固香港作为区域商贸中心、金融中心、交通枢纽的地位。

施政报告着眼长远，还体现在政府加大对教育的投入。施政报告公布，将于2017/18学年起，推行免费幼稚园教育，预计约七至八成的半日制非牟利幼稚园学位将免费。另外，政府将成立8亿元的「资优教育基金」，栽培更多资优学生；中学在下学年起，将现行的「高中课程支援津贴」及「生涯规划津贴」转为常额教席，提供额外约1000个学位教师职位。教育支出根本是一项必需的社会投资，可以提升人口质素，为香港未来培养储备人才，加快向知识型、高增值经济转型，更是解决跨代贫穷、扶助中下阶层改善生活的有效途径。

改善民生是特首梁振英一再强调和努力不懈的目标之一。此次施政报告除了教育之外，在房屋、医疗、应对人口老化等各项民生工程上亦不遗余力，包括承诺努力增加房屋供应，未来10年用2000亿元落实整体医院发展计划，新建、扩建或重建9间医院，向低收入家庭妇女提供免费子宫颈癌疫苗注射等。更值得注意的是，施政报告有不少篇幅谈及改善民生的小措施，例如在地区增设升降机及行人通道系统；在街市、泳池与体育馆加座椅或长者优先座；在公厕加自动感应水龙头，考虑建较大的长者厕格；用资讯科技帮长者及有需要人士，过马路时加长绿灯时间。这些民生工程看似琐碎细小，但民生无小事。

清代郑板桥《墨竹图题诗》：「衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声；些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情。」施政报告推出「细眉细眼」的民生工程，正正体现梁振英关心民生疾苦。这些民生工程急市民所急，切实回应市民的贴身需要，而且一次过解决全港性问题，较之靠区议会逐区解决效率更高，照顾基层的成效好过「派糖」。

施政报告已制定了发展经济、改善民生的大纲，未来更重要的是要把这些构思、纲领变成可操作的具体方案。政府各部门应该加快研究，以科学、公平、透明的态度推动评估研究，尽量减少推行过程可能遭遇的阻力。立法会内的反对派政党和政客更应放弃「逢政府必反」的心态，切勿再以「拉布」流会妨碍施政报告惠民政策的推行。

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