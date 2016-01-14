港报社评：扩国际视野，迎国策机遇--星岛日报1月14日

环球经济疲弱，已令到本港增长放缓，行政长官梁振英在最新一份《施政报告》中，重点勾勒一带一路和创新科技两个增长引擎，希望作出突破，当中有提升本港竞争力，以及利用本港独特条件搭国策顺风车的盘算，同时针对部分弱项保底。 港府估计去年经济增长百分之二点四，是连续四年低于过往十年的平均增长，今年局势仍不明朗。《施政报告》提出的最大笔开销，是年增二十六亿元经常性开支来推行十五年免费教育，又续增医疗等福利软硬件，不过在加强退休保障等财富成果再分配方面，就处于劳资僵持之局。梁振英向来的理念是先要创富才得以均富，本港传统四大创富支柱继续发挥作用，《施政报告》因应国际环境和国家建设的发展趋势，提出两大 重点机遇，避免本港落后于形势而失诸交臂。 当中的创新及科技产业，在中美两国，近至深圳，都发挥了强大的创富能力，本港要急起直追，梁振英执政以来已多番强调，在排除万难成立创新及科技局后，在这方面的大展鸿图构思，大家耳熟能详，《施政报告》沿着这个政策思路，调拨资源促成构思落实。 一带一路 岂止带来商机 把握一带一路机遇，则是配合近年国策才有的构思。中央去年二月宣布发展推动共建「丝绸之路经济带」和「廿一世纪海上丝绸之路」的愿景和行动规划，陆路「一带」由西安经中亚和中东入欧，海上「一路」则由福州经东南亚、南亚和非洲等地入欧。去年中共十八届五中全会通过了《十三五规划建议》，较明确支持香港巩固国际金融、航运、贸易三大中心地位，参与国家双向开放、一带一路建设。 《施政报告》是港府至今较有系统地胪列本地在一带一路宏图中可以担任的角色、从中产生的机遇，以及落实的部署。梁振英归纳为「五通」，即政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通。 因应盲点 加强民间交流 一带一路及其相关的贯通欧亚铁路系统建设、亚洲基础设施投资银行，涉及海量的基建工程、融资需求和商贸机遇，连西欧多国都不理美国的冷待，而积极投身希望分一杯羮，参与者达六十个国家和国际机构。梁振英昨日即透露自己访问东盟国家、以及在接触驻港使节时，各地政府和企业对这计画展示浓厚兴趣。 这个大计为本港金融、航运和贸易带来的机遇，自不待言，梁振英则指出本港专业服务可作的贡献，举港铁为例，虽然本港不能输出铁路技术，但是可以输出车站设计和铁路管理服务。 不过，本港要有足够具有国际视野的人才，才能够充分掌握和利用这些机遇，《施政报告》以十亿元奖学金吸引一带一路学生来港攻读大学，以及在本港基础教育推广阿拉伯语，正是抓着港人国际视野只聚焦欧美日韩等已发展国家的盲点，忽略了受到这大计牵引的发展中经济体可以带来的民间交流和庞大商机。