韩国金融市场：韩股跌穿1,900点关口，韩元走低

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
三星电子 股价跌1.1%，浦项钢铁 跌1.8%。SK海力士 挫低2.3%。
韩元兑美元 下跌，市场人士偏好低风险资产，仍对中国人民币走势感到紧张不安。
韩元兑美元 报1,211.4，较上日收盘价1,204.0跌0.6%。
3月三年期公债期货 涨0.04点至109.75.
0056 GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,210.6 1,204.0
日圆/韩元 10.3028/198 10.2730
韩国公债期货 * 109.75 109.71
韩国综合股价指数 1,891.39 1,916.28
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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(编译 许娜/李爽 审校 张若琪/孙茉莉/戴素萍)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。