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市场报道 | 2016年 1月 14日 星期四 10:11 BJT

美国股市：逢低买进在2016年初变成一项糟糕的策略

本周初股市从周一下午的低点反弹，在两个半小时内劲扬2.4%，其中包括周二盘初的20分钟。然后到周二下午，标普500指数逆转涨势下跌1.7%。

周二的涨势再次从美东时间下午2:30(1930GMT)开始，到周三开盘后不久，涨幅又达到1.9%。

但涨势在美东时间周三上午9:45(1445GMT)左右再次失势，较盘初高位重挫逾3%，到收盘时，标普500指数触及9月以来低点。

自年初以来，大盘指数已经跌7.5%。

投资者称，企业财报可能是股市的下一个提振因素，不过BMO Private Bank首席投资官Jack Ablin称，主要市场大多可能还需再跌10%才能达到合理水平。

“长期来看，逢低吸纳是合理策略，但我认为短期来看，目前下行风险超过上行可能性，”他说。(完) (编译 郑茵/李爽 审校 许娜/王颖)

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