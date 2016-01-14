美国股市：逢低买进在2016年初变成一项糟糕的策略

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
本周初股市从周一下午的低点反弹，在两个半小时内劲扬2.4%，其中包括周二盘初的20分钟。然后到周二下午，标普500指数逆转涨势下跌1.7%。
周二的涨势再次从美东时间下午2:30(1930GMT)开始，到周三开盘后不久，涨幅又达到1.9%。
但涨势在美东时间周三上午9:45(1445GMT)左右再次失势，较盘初高位重挫逾3%，到收盘时，标普500指数触及9月以来低点。
自年初以来，大盘指数已经跌7.5%。
投资者称，企业财报可能是股市的下一个提振因素，不过BMO Private Bank首席投资官Jack Ablin称，主要市场大多可能还需再跌10%才能达到合理水平。
“长期来看，逢低吸纳是合理策略，但我认为短期来看，目前下行风险超过上行可能性，”他说。(完) (编译 郑茵/李爽 审校 许娜/王颖)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
0821GMT - * 英镑/美元升穿分时图云区顶部1.2304，30日移动均线切入位1.2330为阻力位 * 日内指标呈超买，55日移动均线和日内高位1.2410/16带来压力 * 反弹起点是本周1.1983-1.2416涨势的38.2%回档位1.2250 * 大趋势仍为向下，若上档突破再次失败，可能重拾跌势 * 英镑/美元图表：http://reut.rs/2jAgfG3 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。