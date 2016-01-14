美国股市：逢低买进在2016年初变成一项糟糕的策略

本周初股市从周一下午的低点反弹，在两个半小时内劲扬2.4%，其中包括周二盘初的20分钟。然后到周二下午，标普500指数逆转涨势下跌1.7%。

周二的涨势再次从美东时间下午2:30(1930GMT)开始，到周三开盘后不久，涨幅又达到1.9%。

但涨势在美东时间周三上午9:45(1445GMT)左右再次失势，较盘初高位重挫逾3%，到收盘时，标普500指数触及9月以来低点。

自年初以来，大盘指数已经跌7.5%。

投资者称，企业财报可能是股市的下一个提振因素，不过BMO Private Bank首席投资官Jack Ablin称，主要市场大多可能还需再跌10%才能达到合理水平。