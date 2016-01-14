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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 09:35 BJT

《汇市简讯》美元指数盘整，尽管其他市场动荡

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* 在亚洲时段下跌10个点，欧元走强

* 动能指标中性，五、10和20日均线冲突。20日波林格区间收窄

* 技术面预示短线进一步盘整

* 20日移动均值98.54和纽约高点99.33分别是初步支撑/阻力位

* 图表：Chart: reut.rs/201jRgn

(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 许娜)

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