中国数据：外管局近期将公布CPIS和IBS等对外证券和金融资产存量数据

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透北京1月14日 - 中国国家外汇管理局称，将于近期公布中国的CPIS和IBS相关统计数据，即对外证券投资资产存量及本国银行业对外金融资产负债存量数据。
外管局周三稍晚刊登新闻稿称，已分别致函国际货币基金组织和国际清算银行，确认中国正式加入协调证券投资调查（Coordinated Portfolio Investment Survey，简称CPIS）和国际银行业统计（International Banking Statistics，简称IBS）。
新闻稿称，协调证券投资调查统计一个国家或地区对外证券投资资产存量状况。国际银行业统计反映本国银行业对外金融资产负债存量。
这两类数据的统计原则与IMF《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）基本一致。参加协调证券投资调查和国际银行业统计是二十国集团数据缺口动议之一。（完）
详情参见外管局网站 www.safe.gov.cn
(发稿 孙琦子； 审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。