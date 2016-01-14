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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 09:47 BJT

台湾股市：早盘受美股拖累曾下挫2.1%；业绩公布前台积电下跌

路透台北1月14日 - 台湾股市周四跌至四个半月低点，美国股市大跌凸显出围绕全球经济前景的担忧；台积电 受关注，该公司将公布第四季业绩。

0130 GMT，台股加权股价指数 跌1.6%，今日稍早曾下跌多达2.1%至2015年8月26日以来最低水平。该指数上日收涨0.7%。

电子类指数 跌2.2%，金融保险类指数 跌1.9%。

全球晶圆代工龙头台积电下跌近2%。(完)

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