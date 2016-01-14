日本已公布经济指标--2016/1/14

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值
据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r -0.2% r 2月14日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +0.1% 持平 1月28日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +0.1% -0.1% 1月28日 -- 工业生产(m/m) 11月 -1.0% p +1.4% r 1月18日 -- 失业率 11月 3.3% p 3.1% @ 1月28日 -- 贸易收支(亿日圆) 11月 逆差3,797 顺差1,115 1月24日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 11月 -2.9% -2.4% 1月28日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
参看全球经济数据相关资料，可点选
参看日本经济数据相关资料，可点选
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。