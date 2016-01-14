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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 09:57 BJT

韩国个股：SK海力士今年资本支出计划至少50亿美元，与去年大致相当

路透首尔1月14日 - 韩国记忆体晶片(存储器芯片)制造商SK海力士 周四表示，计划2016年在资本支出方面投入至少6万亿(兆)韩元(50亿美元)，以提升生产技术和扩大产能。这与2015年的支出水平大致相当。

该公司去年宣布，计划到2024年，投资31万亿韩元在韩国新建两座芯片厂。 (完) (编译 王兴亚；审校 张涛)

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