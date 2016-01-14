韩国已公布经济指标--2016/1/14

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值
(GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +1.3% @-r +0.3% @-r 1月25-26日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.0% 2月1日 --
工业生产(m/m) 11月 -2.1% @ -1.3% @-r 1月28日 -- 失业率 12月 3.4% @ 3.4% @ -- -- 贸易收支(亿美元) 12月 顺差72 p 顺差103 r 1月15日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
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路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。