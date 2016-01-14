汽车产业：全球需求料将放缓，通用及福特恐面临考验

通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)及公司两名高管提出了多项计画，要在2015-2017年间向股东返还总计160亿美元。2015年3月时，通用汽车同意用股票回购及增加派息到2016年底返还100亿美元。

通用汽车财务长Chuck Stevens表示，若通用汽车执行这项计画，这家一度破产的汽车制造商在2012年至2017年底之间将共返还约230亿美元给股东，相当于约90%的自由现金流。

福特的高阶主管则是宣布派发10亿美元的特别股利，但警告称北美汽车市场的利润率可能保持在约9.5%。

福特和通用高阶主管面临许多分析师质问，包括他们将会如何调整必要投资以维持全球产品线竞争力、在此同时推进共乘及自动驾驶等风险偏高的新业务。

除了扩大返还现金给投资人之外，通用汽车总裁Dan Ammann表示，该公司计画到2020年代末时，将资本支出相当于营收比率从目前的5-5.5%下调。(完) (编译 张明钧; 审校 许娜/王丽鑫)