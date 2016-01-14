汽车产业：全球需求料将放缓，通用及福特恐面临考验

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)及公司两名高管提出了多项计画，要在2015-2017年间向股东返还总计160亿美元。2015年3月时，通用汽车同意用股票回购及增加派息到2016年底返还100亿美元。
通用汽车财务长Chuck Stevens表示，若通用汽车执行这项计画，这家一度破产的汽车制造商在2012年至2017年底之间将共返还约230亿美元给股东，相当于约90%的自由现金流。
福特的高阶主管则是宣布派发10亿美元的特别股利，但警告称北美汽车市场的利润率可能保持在约9.5%。
福特和通用高阶主管面临许多分析师质问，包括他们将会如何调整必要投资以维持全球产品线竞争力、在此同时推进共乘及自动驾驶等风险偏高的新业务。
除了扩大返还现金给投资人之外，通用汽车总裁Dan Ammann表示，该公司计画到2020年代末时，将资本支出相当于营收比率从目前的5-5.5%下调。(完) (编译 张明钧; 审校 许娜/王丽鑫)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
0821GMT - * 英镑/美元升穿分时图云区顶部1.2304，30日移动均线切入位1.2330为阻力位 * 日内指标呈超买，55日移动均线和日内高位1.2410/16带来压力 * 反弹起点是本周1.1983-1.2416涨势的38.2%回档位1.2250 * 大趋势仍为向下，若上档突破再次失败，可能重拾跌势 * 英镑/美元图表：http://reut.rs/2jAgfG3 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。