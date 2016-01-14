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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 10:14 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元跌至数月低点，经济增长疑虑重燃

大宗商品价格及股市重挫，也无助于风险偏好。澳洲、韩国及中国股市均下跌2%左右，日本股市更是挫低近4%。

人气过于低迷，即便澳洲公布强劲的就业报告，也未能打动市场。

新西兰元兑美元 下跌0.5%至0.6483美元，因市场弥漫避险情绪。汇价最低跌至0.6468，为11月以来最弱，若跌破0.6430则将触及三个月低位。

新西兰国民银行资深市场策略师Kymberly Martin称，新西兰元跌破0.6500美元后就承受一定压力，因那“是一道心理水准”。

她表示，整体而言，市场仍对中国形势以及亚洲股市走势高度敏感。(完)

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(编译 孙茉莉/王兴亚；审校 张明钧/张涛)

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