澳新汇市：澳元和新西兰元跌至数月低点，经济增长疑虑重燃

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
大宗商品价格及股市重挫，也无助于风险偏好。澳洲、韩国及中国股市均下跌2%左右，日本股市更是挫低近4%。
人气过于低迷，即便澳洲公布强劲的就业报告，也未能打动市场。
新西兰元兑美元 下跌0.5%至0.6483美元，因市场弥漫避险情绪。汇价最低跌至0.6468，为11月以来最弱，若跌破0.6430则将触及三个月低位。
新西兰国民银行资深市场策略师Kymberly Martin称，新西兰元跌破0.6500美元后就承受一定压力，因那“是一道心理水准”。
她表示，整体而言，市场仍对中国形势以及亚洲股市走势高度敏感。(完)
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(编译 孙茉莉/王兴亚；审校 张明钧/张涛)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。