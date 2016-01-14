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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 10:03 BJT

《香港重要政经日程》--1月14日-1月29日

================== 今日重要政经消息=================

1月14日（周四）

-- 公布12月底止外汇基金境外资产。

-- 大众金融 公布全年业绩。

--11:00 安联环球投资展望记者会。

--11:00 五菱汽车 股东特别大会。

--11:30 TCL多媒体 股东特别大会。

--13:00 汇丰环球及亚洲经济与金融市场展望记者会。

================== 近期重要政经消息=================

1月15日（周五）

--09:30 中信大锰 股东特别大会。

--15:00 北京控股 股东特别大会。

1月18日（周一）

--08:45 亚洲金融论坛首日会议。

--15:30 中国镍资源 股东特别大会。

1月19日（周二）

--09:30 亚洲金融论坛第二天会议。

--10:00 西部水泥 股东特别大会。

1月21日（周四）

-- 公布12月份消费物价指数。

1月26日（周二）

-- 公布12月份进出口数字。

--10:00 重庆农村商业银行 在中国举行股东特别大会。

--14:00 中国国航 在中国举行股东特别大会。

*1月28日（周四）

--09:30 中铁股份 在中国举行股东特别大会。

*1月29日（周五）

--09:00 哈尔滨电气 在中国举行股东特别大会。

--10:00 万达商业地产 在中国举行股东特别大会。

--14:30 深高速 在中国举行股东特别大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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