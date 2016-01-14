《香港重要政经日程》--1月14日-1月29日

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
================== 今日重要政经消息=================
1月14日（周四）
-- 公布12月底止外汇基金境外资产。
-- 大众金融 公布全年业绩。
--11:00 安联环球投资展望记者会。
--11:00 五菱汽车 股东特别大会。
--11:30 TCL多媒体 股东特别大会。
--13:00 汇丰环球及亚洲经济与金融市场展望记者会。
================== 近期重要政经消息=================
1月15日（周五）
--09:30 中信大锰 股东特别大会。
--15:00 北京控股 股东特别大会。
1月18日（周一）
--08:45 亚洲金融论坛首日会议。
--15:30 中国镍资源 股东特别大会。
1月19日（周二）
--09:30 亚洲金融论坛第二天会议。
--10:00 西部水泥 股东特别大会。
1月21日（周四）
-- 公布12月份消费物价指数。
1月26日（周二）
-- 公布12月份进出口数字。
--10:00 重庆农村商业银行 在中国举行股东特别大会。
--14:00 中国国航 在中国举行股东特别大会。
*1月28日（周四）
--09:30 中铁股份 在中国举行股东特别大会。
*1月29日（周五）
--09:00 哈尔滨电气 在中国举行股东特别大会。
--10:00 万达商业地产 在中国举行股东特别大会。
--14:30 深高速 在中国举行股东特别大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。