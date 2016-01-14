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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 10:11 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在低点上方持稳，美债收益率下降令其承压

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    * 美元/日圆在亚洲时段从117.68跌至117.29，守在低点略上方
    * 美债收益率下降令美元承压
    * 日经报导称日本可能动用外汇储备弥补税率降低的影响
    (完)
    
        
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 (编译 张涛；审校 孙茉莉)

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