台湾汇市：台币早盘实质汇价走贬，美股跌亚币贬恐慌性抢汇风再起

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月14日 - 台币兑美元 周四早盘实质汇价明显贬值。交易员表示，受到国际油价下跌拖累，美股重挫，加上人民币早盘走低，市场恐慌情绪瞬间升高，资金狂拥美元，台币随韩元等亚币走低。
他们表示，在美股重挫冲击下，早盘中国等亚洲股市全面重挫，台股跟着挫低，台币因韩元等亚币重贬及外资汇出影向，实质汇价进一步贬破33.500心理关卡。
〞美股大跌，今天整个亚洲股市都有问题，恐慌情绪出来了，大家抢买美金，亚币都在竞贬。〞一位大型银行交易员说。
他们指出，由于市场没有料到油价会跌这么快，不仅重创美国股市，今天早盘人民币跟再度走贬，引发恐慌性美元买盘涌入，台币瞬间贬破33.500。
本地时间10:24，韩元兑美元 报1,212.9，上日收在1,204.0；台股加权指数 跌1.26%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘明显扩增；目前一个月美元/台币远汇 报33.660/33.685，上日收在33.570。
台币早盘实质交易区间落在33.468-33.510；上日在33.360-33.409。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•33.450-33.550
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--国际油市：美国原油期货小涨，但市场仍阴云笼罩 (完) (记者 罗两莎；; 审校 黄凯)
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路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。