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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 10:29 BJT

台湾汇市：台币早盘实质汇价走贬，美股跌亚币贬恐慌性抢汇风再起

路透台北1月14日 - 台币兑美元 周四早盘实质汇价明显贬值。交易员表示，受到国际油价下跌拖累，美股重挫，加上人民币早盘走低，市场恐慌情绪瞬间升高，资金狂拥美元，台币随韩元等亚币走低。

他们表示，在美股重挫冲击下，早盘中国等亚洲股市全面重挫，台股跟着挫低，台币因韩元等亚币重贬及外资汇出影向，实质汇价进一步贬破33.500心理关卡。

〞美股大跌，今天整个亚洲股市都有问题，恐慌情绪出来了，大家抢买美金，亚币都在竞贬。〞一位大型银行交易员说。

他们指出，由于市场没有料到油价会跌这么快，不仅重创美国股市，今天早盘人民币跟再度走贬，引发恐慌性美元买盘涌入，台币瞬间贬破33.500。

本地时间10:24，韩元兑美元 报1,212.9，上日收在1,204.0；台股加权指数 跌1.26%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘明显扩增；目前一个月美元/台币远汇 报33.660/33.685，上日收在33.570。

台币早盘实质交易区间落在33.468-33.510；上日在33.360-33.409。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•33.450-33.550

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--国际油市：美国原油期货小涨，但市场仍阴云笼罩 (完) (记者 罗两莎；; 审校 黄凯)

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