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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 10:38 BJT

企业并购：MUFG将以8.5亿美元购入Security Bank的20%股权--消息

路透东京1月14日 - 直接了解情况的消息人士周四称，三菱东京日联银行出资约1,000亿日圆(合8.5亿美元)，收购菲律宾Security Bank 20%股权事宜进入最后谈判阶段。

日本经济新闻对该笔交易最先做出报导，其称三菱UFJ金融集团(MUFG) 核心部门--三菱东京日联银行将藉由私人配股投资Security Bank，成为其第二大股东。

MUFG高层未立即回复置评要求。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 于春红)

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