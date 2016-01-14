《汇市简讯》澳元/美元自0.6920反弹，遇到获利回吐

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
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* 澳元/美元自低点0.6920反弹，传闻称在此有相当规模的买盘
* 亚洲股市承压
* 人气仍然低迷，在澳洲公布良好的就业数据之后，澳元仍触及盘中低点
* 大宗商品下跌将打压高收益与新兴信贷市场的担忧，压制澳元
* 澳元/美元初步目标在2015年及多年低点0.6892
(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 白云)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。