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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 10:33 BJT

《汇市简讯》澳元/美元自0.6920反弹，遇到获利回吐

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* 澳元/美元自低点0.6920反弹，传闻称在此有相当规模的买盘

* 亚洲股市承压

* 人气仍然低迷，在澳洲公布良好的就业数据之后，澳元仍触及盘中低点

* 大宗商品下跌将打压高收益与新兴信贷市场的担忧，压制澳元

* 澳元/美元初步目标在2015年及多年低点0.6892

(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 白云)

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