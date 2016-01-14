中国债市动态：10年国债收益率跌破2.7%，逆回购放量巩固现券向好情绪

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月14日 - 中国银行间债市周四早盘现券交投火爆，尽管收益率在昨日大幅下跌基础上未见明显下行，但10年国开债、国债早间最低成交收益率双双跌破3%、2.7%整数关口，加上央行公开市场逆回购大幅放量推波助澜，债市暖意有增无减。
北京一险资交易员称，央行逆回购放量激发现券一片tkn成交。标志性的10年国开债最低成交于2.975%；10年国债开盘亦以2.70%成交，随后收益率小幅反弹至2.73%附近。
参考中债估值，上述10年国开债收益率已经为2006年初近10年来低点水平，而10年国债收益率则为2009年初以来近七年低点。
她表示，年初债市配置需求及再配置压力比较大，而基本面不佳、政策宽松的预期下，市场仍对债市维持乐观看法，“有钱的机构都在买，不买也不行，收益率哗哗的下；短期来看可能会波动，但不至于出现什么反转”。
中国央行公开市场今日进行1,600亿元人民币逆回购操作，期限七天，中标利率持平于2.25%，单日逆回购操作量创逾11个月高点。据此计算，本周公开市场净投放400亿元，上周为净投放1,900亿元。
一级市场方面，中国进出口银行上午招标的三、五、10年期固息增发债中标收益率依次为2.5939%、2.8316%和3.0790%，对应投标倍数为2.58倍、2.27倍和2.41倍。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报101.015元，较上日结算价下跌0.08%；10年期国债主力合约T1603 收报100.665元，较上日结算价下跌0.11%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。