中国债市动态：10年国债收益率跌破2.7%，逆回购放量巩固现券向好情绪

路透上海1月14日 - 中国银行间债市周四早盘现券交投火爆，尽管收益率在昨日大幅下跌基础上未见明显下行，但10年国开债、国债早间最低成交收益率双双跌破3%、2.7%整数关口，加上央行公开市场逆回购大幅放量推波助澜，债市暖意有增无减。

北京一险资交易员称，央行逆回购放量激发现券一片tkn成交。标志性的10年国开债最低成交于2.975%；10年国债开盘亦以2.70%成交，随后收益率小幅反弹至2.73%附近。

参考中债估值，上述10年国开债收益率已经为2006年初近10年来低点水平，而10年国债收益率则为2009年初以来近七年低点。

她表示，年初债市配置需求及再配置压力比较大，而基本面不佳、政策宽松的预期下，市场仍对债市维持乐观看法，“有钱的机构都在买，不买也不行，收益率哗哗的下；短期来看可能会波动，但不至于出现什么反转”。

中国央行公开市场今日进行1,600亿元人民币逆回购操作，期限七天，中标利率持平于2.25%，单日逆回购操作量创逾11个月高点。据此计算，本周公开市场净投放400亿元，上周为净投放1,900亿元。

一级市场方面，中国进出口银行上午招标的三、五、10年期固息增发债中标收益率依次为2.5939%、2.8316%和3.0790%，对应投标倍数为2.58倍、2.27倍和2.41倍。