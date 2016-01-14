全球矿业：花旗再次下调铁矿石价格预估，称需要削减供应

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
铁矿石价格.IO62-CNI=SI去年重挫40%，连续第三年下跌，尽管最大市场中国的钢铁需求萎缩，但大型低成本矿商继续扩大铁矿石生产。
铁矿石最近反弹至每吨43美元上方，但涨势似乎短暂，周三又跌回到40美元以下。价格在12月11日触及37美元，至少为2008年以来最低。
花旗称，大连商品交易所、新加坡交易所(SGX)及其他平台上交易的合约数量快速增长，也拖累了铁矿石价格，中国股市下滑近期构成压力。
“铁矿石价格走势越来越像铜、石油及其他金融化商品，除了供需状况外，宏观经济因素和金融市场人气也带来很大影响，”花旗表示。
路透12月对分析师的调查显示，因全球供应过剩，铁矿石价格未来几个月有可能跌破每吨30美元。 (完) (编译 李春喜/王兴亚；审校 郑茵/白云)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。