版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 11:52 BJT

全球矿业：花旗再次下调铁矿石价格预估，称需要削减供应

铁矿石价格.IO62-CNI=SI去年重挫40%，连续第三年下跌，尽管最大市场中国的钢铁需求萎缩，但大型低成本矿商继续扩大铁矿石生产。

铁矿石最近反弹至每吨43美元上方，但涨势似乎短暂，周三又跌回到40美元以下。价格在12月11日触及37美元，至少为2008年以来最低。

花旗称，大连商品交易所、新加坡交易所(SGX)及其他平台上交易的合约数量快速增长，也拖累了铁矿石价格，中国股市下滑近期构成压力。

“铁矿石价格走势越来越像铜、石油及其他金融化商品，除了供需状况外，宏观经济因素和金融市场人气也带来很大影响，”花旗表示。

路透12月对分析师的调查显示，因全球供应过剩，铁矿石价格未来几个月有可能跌破每吨30美元。 (完) (编译 李春喜/王兴亚；审校 郑茵/白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐